The Cranberries: neues Livealbum „Live At The Astoria II, 1994“

Das neue Livealbum der Cranberries ist eine bisher unveröffentlichte Aufnahme kurz vor ihrem weltweiten Durchbruch!

„Nach unserer Rückkehr aus den USA im Astoria aufzutreten, war ein echtes Highlight. Wir hatten schon ein paar Jahre zuvor angefangen, in kleinen Clubs in London zu spielen, daher fühlte es sich für uns wie ein riesiges Konzert an, als Headliner ins Astoria zurückzukehren. So viele bekannte Gesichter zu sehen, die die Band über die Jahre hinweg unterstützt hatten, machte den Abend zu etwas ganz Besonderem. Es war eine aufregende Zeit für die Band.“ – Noel Hogan, Gitarrist von The Cranberries

Der magische Moment zwischen dem vielgefeierten Debütalbum „Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?“ (1993) von The Cranberries und ihrem kommerziellen Durchbruch mit „No Need To Argue“ (1994) war eine entscheidende Zeit für die zukünftigen Weltstars. Beflügelt von der Begeisterung für ihr erstes Album, das die Charts anführte und die Riesenerfolge „Linger“ und „Dreams“ hervorbrachte, spielte die junge irische Band vor einem kleinen, aber begeisterten Publikum im legendären Londoner Astoria II. Eine lange verschollene Aufnahme dieses Auftritts wurde kürzlich wiederentdeckt und wird am 4. September 2026 unter dem Titel „Live At The London Astoria II, 1994“ über Island/UMe veröffentlicht. Sie wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein, darunter als 2LP-Limited-Edition auf „Molten Lava“-Vinyl, als Standard-Vinyl in Schwarz, als CD sowie digital.

„Es war ein unglaubliches Gefühl, im Astoria zu spielen“, erinnert sich Schlagzeuger Fergal Lawler. „Wir waren gerade aus den USA zurückgekehrt und hatten uns über Weihnachten eine kleine Auszeit gegönnt. Das war unser erstes Konzert in London nach unserem großen Erfolg in Amerika. Wir haben uns riesig gefreut, einige unserer treuesten Fans ganz vorne vor der Bühne zu sehen – ich glaube, wir waren stolz darauf, dass sich all unsere harte Arbeit endlich ausgezahlt hatte.“

Frisch von einer Stadiontournee in den USA zur Unterstützung ihres Debütalbums kehrten The Cranberries für dieses besondere und intime Konzert zu einem kleineren Rahmen zurück. Mit sechs Songs, die schließlich auf ihrem zweiten Album „No Need To Argue“ landen sollten, bot „Live At The Astoria II, 1994“ den anwesenden Fans einen Einblick in bisher unveröffentlichte Musik, darunter eine einzigartige Darbietung von „Zombie“. Sieben Monate später wurde die Single veröffentlicht und erreichte weltweit Spitzenplätze in den Charts in Australien, Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland und Island sowie Platz 1 der Billboard Modern Rock-Charts in den USA. Mit derzeit über 1,8 Milliarden Aufrufen auf YouTube ist der Song bis heute einer der weltweit meistgestreamten Songs der 1990er Jahre.

„Live At The Astoria II, 1994“ umfasst 15 Live-Aufnahmen und enthält sieben Titel aus ihrem Debütalbum „Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?“, darunter „Pretty“, „Linger“ und „Dreams“, sowie sechs Titel aus ihrem Nachfolgealbum „No Need To Argue“, darunter „Dreaming My Dream“, „Daffodil Lament“, „Empty“ und natürlich „Zombie“. Außerdem enthält es zwei Titel, die nicht auf einem Studioalbum erschienen sind – „Liar“, das ursprünglich auf dem „Empire Records“-Soundtrack (1995) veröffentlicht wurde, und „So Cold In Ireland“, eine B-Seite ihrer Single „Ode To My Family“.

„Live At The London Astoria II, 1994“ ist eine Momentaufnahme der Band, bevor sie zu einer der größten Bands Irlands wurde. Die Songs dokumentieren die frühe Begeisterung der Bandmitglieder, die kurz vor dem Durchbruch zu Superstars standen – und hält sie in dieser besonderen Live-Aufnahme fest.

Titelliste:

Pretty

Dreaming My Dreams

Linger

Ridiculous Thoughts

Daffodil Lament

How

Everything I Said

Not Sorry

Waltzing Back

Dreams

Zombie

Liar

So Cold in Ireland

Empty

Still Can’t…