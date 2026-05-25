Danger Dan und Igor Levit: DIE KEINE ANGSTALT

Berlin, 20.07.2026

Nachdem das ZDF ihren Auftritt zum Lied “Keine Angst” bei “Die Anstalt” kurzfristig untersagt hatte, holen Danger Dan und Igor Levit ihn morgen, Dienstag, den 21.07.2026, selbst nach und öffnen ihn für alle: Unter dem Titel “DIE KEINE ANGSTALT” zelebrieren die beiden Musiker die Kunstfreiheit und laden zu einer musikalischen und politischen Ersatzveranstaltung ins Columbiatheater Berlin, die per Livestream von überall verfolgt werden kann.

Einlass ist um 20:00 Uhr, Beginn um 21:00 Uhr. Tickets für die Veranstaltung gibt es ab heute, 16:00 Uhr, exklusiv über den Danger Dan Shop (dangerdan.shop). Der Gewinn geht an die Opferperspektive, die zentrale Anlaufstelle in Brandenburg für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt.

Für alle, die nicht aus Berlin kommen oder die möglicherweise keine Tickets mehr ergattern konnten, haben Danger Dan und Igor Levit vorgesorgt: “DIE KEINE ANGSTALT” wird ab 21 Uhr live auf den YouTube-Kanälen von Danger Dan und Igor Levit übertragen. Auch wenn das ZDF den Auftritt von “Keine Angst” verhindert hat, wird er nun einem breiten Publikum zugänglich gemacht.