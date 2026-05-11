FM4 Frequency Festival – Greenpark in St. Pölten (Österreich) – 20. bis 22. August 2026

Das FM4 Frequency Festival zählt seit vielen Jahren zu den größten und vielseitigsten Open-Air-Events Österreichs. Auch 2026 verwandelt sich der Greenpark in St. Pölten wieder in einen Treffpunkt für Fans von Alternative, Pop, Rock, EDM, Hip-Hop und elektronischer Bassmusik. Mit einem der breitesten Line-ups im deutschsprachigen Raum bietet das Frequency erneut eine Mischung aus internationalen Headlinern, spannenden Newcomern und etablierten Szenegrößen.

Headliner & große Namen

Zu den größten Acts des diesjährigen Line-ups gehören Twenty One Pilots, deren energiegeladene Liveshows und erzählerisch dichte Songs weltweit gefeiert werden. Ihre Fans ziehen der Band auf ihrem Weg durch Europa teilweise sogar begeistert hinterher. Ebenfalls als Headliner bestätigt sind Kraftklub, die mit ihren Indie-Rock-Hymnen seit Jahren zu den beliebtesten Live-Bands im deutschsprachigen Raum zählen. Die Band begeistert mit ihrem starken Bühnenbild, spontanen Aktionen und einer ordentlichen Portion Konfetti, die regelmäßig ganze Plätze in ein buntes

Chaos verwandelt.

Pop, Indie & Alternative

Neben den großen Headlinern bringt das Frequency auch 2026 wieder eine breite Mischung aus Pop-, Indie- und Alternative-Acts nach St. Pölten. Von eingängigen Pop-Hooks bis zu energiegeladenen Gitarrenmomenten ist alles dabei, was das Festival seit Jahren ausmacht. Die Vielfalt der Genres sorgt dafür, dass sich Besucher:innen zwischen emotionalen Singer-Songwriter-Sets, internationalen Pop-Acts und modernen Indie-Sounds treiben lassen können.

Traditionell setzt das Festival auch auf junge Künstler:innen, die in den letzten Jahren an Aufmerksamkeit gewonnen haben. 2026 gehören dazu unter anderem Souly, Mehnersmoos, Noga Erez, Glueboys, Delilah Bon etc. Die Mischung aus etablierten Namen und frischen Newcomern sorgt dafür, dass sowohl Fans großer Bühnenmomente als auch Liebhaber kleinerer, intimer Slots auf ihre Kosten kommen.

Elektronische Musik & Nightpark

Ein zentrales Element bleibt auch 2026 die elektronische Szene. Den legendären Nightpark wird es wieder geben. Dort feiern Besucher:innen bis in die frühen Morgenstunden weiter. Besonders wichtig: Die Nightpark-Gebühr, die zwischenzeitlich für Diskussionen sorgte, wurde nach Community-Feedback wieder gekippt, sodass der Zugang wie gewohnt möglich ist.

Gelände, Atmosphäre & Besonderheiten

Das Frequency ist allerdings nicht nur für sein Line-up bekannt, sondern auch für seine besondere Lage: Der Traisen-Fluss, der direkt am Gelände vorbeifließt, bietet Festivalbesucher:innen eine der beliebtesten Abkühlungsmöglichkeiten des Sommers. Viele nutzen die Flussbereiche tagsüber zum Entspannen, Baden oder einfach zum Abschalten zwischen den Konzerten.

St. Pölten als Gastgeberstadt ist fußläufig gut angebunden, mit kurzen Wegen zwischen Bahnhof, Innenstadt und Festivalgelände – ein Vorteil, den viele Besucher:innen schätzen.

Fazit

Mit seiner Mischung aus internationalen Headlinern, starken deutschsprachigen Acts, elektronischen Größen, Newcomern und einem einzigartigen Gelände bleibt das FM4 Frequency Festival 2026 eines der abwechslungsreichsten und spannendsten Festivals Europas. Die Kombination aus Daypark, Nightpark, Flusslandschaft und breitem musikalischem Spektrum macht St. Pölten auch 2026 wieder zu einem Fixpunkt im europäischen Festivalsommer!

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