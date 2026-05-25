STEVE HACKETT & STEVE ROTHERY veröffentlichen „The Black Sea“

Wenn zwei Gitarrenlegenden gemeinsame Sache machen, darf man Großes erwarten: Steve Hackett (Genesis) und Steve Rothery (Marillion) veröffentlichen am 28. August 2026 über InsideOutMusic endlich ihr lange angekündigtes Gemeinschaftsalbum „The Roaring Waves“.

Das rein instrumentale Werk ist über fast zehn Jahre hinweg entstanden und vereint sieben atmosphärische Stücke, die irgendwo zwischen Filmsoundtrack, Prog-Rock und Klangmalerei schweben. Statt virtuoser Gitarrenduelle setzen Hackett und Rothery auf Stimmungen, Emotionen und viel Raum für Fantasie. Oder, wie Rothery es beschreibt: Es geht darum, mit Musik Bilder zu malen und die Hörer auf eine Reise mitzunehmen.

Die Songs entstanden ganz entspannt aus gemeinsamen Jam-Sessions und Ideen, die im Racket Club sowie in den Heimstudios der beiden Musiker weiterentwickelt wurden. Gerade dieser lockere, improvisierte Ansatz sorgt für eine besondere Chemie zwischen den beiden Gitarristen. Hackett bringt es selbst auf den Punkt: So ein Album machen Gitarristen normalerweise nicht zusammen.

Einen ersten Vorgeschmack gibt die Single „The Black Sea“, auf der Hackett und Rothery gemeinsam mit Riccardo Romano (Keyboards, Bass, Co-Komposition und Mix) sowie Schlagzeuger Leon Parr zu hören sind. Der Song vermittelt bereits eindrucksvoll die geheimnisvolle, fast cineastische Atmosphäre des Albums. Für Hackett klingt das Zusammenspiel der Gitarren und Keyboards wie der Soundtrack zu einem düsteren Abenteuer auf hoher See.

The Roaring Waves erscheint als limitiertes CD/Blu-ray-Mediabook mit Dolby-Atmos- und High-Resolution-Stereomix, als Standard-CD sowie auf einer hochwertigen 180-Gramm-Vinyl-Ausgabe. Letztere wurde von Miles Showell in den Abbey Road Studios im Half-Speed-Verfahren gemastert. Das stimmungsvolle Artwork stammt von Simon Ward.