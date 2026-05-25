AB Syndrom mit neuer Single / Tourdaten im Oktober

Nach „Du fehlst in meinem Life“ und „IRL“ veröffentlichen AB Syndrom mit „Kann nicht einfach alles so bleiben“ eine weitere Single aus ihrem neuen Album „ABRISS“, welches am 28. August 2026 erscheinen wird.

Wie soll ich entscheiden wohin wir gehen wenn ich nicht bereit bin meinen Kopf zu drehen? “Kann nicht einfach alles so bleiben” ist ein Freeze Frame aus dem Drama einer zerreißenden Beziehung. Während der eine Teil eine Vision für den gemeinsamen Weg hat, ist der andere gerade dabei jeglichen Plan über den Haufen zu werfen. Unfähig Verantwortung für weitere Schritte zu übernehmen, ob zusammen oder allein.

Auch im dazugehörigen Musikvideo ist AB Syndrom vom Weg abgekommen, mit zerrissener Karte, unklar wie es weiter gehen kann —und performt genau in diesem Zustand live. Musikalisch verdichtet der Song den aktuellen Ansatz der Band, Klavier, Gitarre und Bass synthesizer-artig aufeinander zu schichten zu einem organo-elektronischen Sound.

Unter dem Stillstand steigt so der Druck bis im Finale endlich alles aufreißt.

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AB Syndrom Live:

13.10.26 Leipzig – Naumanns

14.10.26 Hannover – LUX

15.10.26 Frankfurt – Elfer

16.10.26 Köln – Jaki

17.10.26 Münster – Gleis 22

18.10.26 Hamburg – Bahnhof Pauli

20.10.26 Berlin – Berghain Kantine

Zu AB Syndrom:

2017 setzte „Flaggschiff“ den Startschuss für erstes Airplay von AB Syndrom sowie inzwischen mehr als 2,5 Millionen Streams. Das faszinierende: Von Artworks bis Musikvideos oder Produktion ist bei AB Syndrom alles konsequent in Eigenregie gemacht. Diese Konsequenz ist hör- und spürbar.

Ungewohnte elektronische Sounds und vertrackte Beats bilden die Grundlage für die darin verwobene Poesie. Bennets extrem persönliche und autobiografische Texte bieten tiefen Einblick ins Seelenleben. Durch auffällige Stimmverfremdung und lyrische Abstraktion erhalten die Songs trotz aller Subjektivität Freiraum für eigene Bezüge. Der Fokus auf das Persönliche prägt auch die Live Shows von AB Syndrom. Auf der Bühne steht nur Antons, mit Pads versehenes Drumset und ein Keyboard, mit denen das Duo den elektronischen Sound ihrer Musik für die Bühne adaptiert. Dabei wird alles im Moment erzeugt: Keine Backing-Tracks, keine leblose Show zum vorgefertigten Tape.

Seit „Flaggschiff“ liegt eine intensive Zeit hinter der Band: 2019 mit Mine auf Tour durch Deutschland, die Schweiz und Österreich, kurz danach Konzerte in Vietnam, Hongkong und Manila. 2020 Frontalcrash Album Release im Corona-Lockdown und anschließend Streaming-Konzerte unter anderem bei DLF Nova und c/o pop aus einem riesigen ehemaligen Heizkraftwerk. 2022 dann post-Corona Restart: mit dem Album Tut mir gut Tut mir Leid erzeugten sie deutschlandweit Radio Airplay und gingen im Winter 2022-23 auf erste Headliner-Tour durch 7 Städte—inklusive Live-Konzert bei radioeins. 2024/25 erreichten AB Syndrom mit dem Album Implosion und Features mit Trille, Roger Reckless, Futurebae und Mine deutschlandweite Rotationen und spielten auf dem Fusion Festival vor 2500 Menschen, beim RadioEins Parkfest und auf ihrer anschließenden Deutschlandtour durch 9 Städte.

AB Syndrom haben sich damit als Verschmelzer von experimentellen elektronischen Sounds und ultrapersönlichen, deutschen Texten etabliert. Im Herbst 2026 kommen sie mit ihrem neuen Album auf Tour.