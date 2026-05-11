Die antiken Stätten in Deutschlands ältester Stadt eignen sich immer für kulturelle Ereignisse aller Art. Ganz besonders empfehlenswert ist das Amphitheater Open Air, da wo früher die Gladiatoren kämpften. Eine grandiose Location für bewegende Konzerte!

17. Juli – Giovanni Zarrella

Mit seinem großen Herzen, seinem unwiderstehlichen Charme und seiner überfließenden Lebensfreude bringt Giovanni Zarrella uns erneut – und noch mitreißender – das Dolce Vita in unser Leben und auf den Gendarmenmarkt. Mit seinen vielfältigen Talenten und Qualitäten hat sich der deutsch-italienische Sänger, Moderator und Entertainer unwiderruflich in der absoluten Spitzenliga der deutschsprachigen Entertainmentbranche etabliert.

Nach dem überwältigenden Erfolg seines Live-Open-Air Programms „Eine italienische Sommernacht“ im letzten Jahr kommt der charismatische Publikumsliebling 2026 nochmal zurück auf die große Bühne des Classic Open Air – im Gepäck die größten Hits Italiens in ein neues Gewand gepackt. Dazu gibt es große deutsche & internationale Hits auf Italienisch, sowie Songs von seinem neuen in 2026 erscheinenden Album. Begleitet wird der Superstar in seinem 25-jährigen Bühnenjubiläumsjahr von seiner großartigen Live-Band aus der „Die Giovanni Zarrella Show“ und klassischen Streichern.

Dieser Sommer verspricht noch mehr Unterhaltung, Esprit und italienisches Lebensgefühl – mit einer Show, die moderner, mitreißender und größer ist als je zuvor.

18. Juli – Katie Melua

Sieben Jahre nach dem verlegten Konzert kehrt Katie Melua zurück – diesmal in einer der eindrucksvollsten Konzertkulissen Deutschlands: dem Amphitheater Trier. 2019 sollte sie bereits dort auftreten, doch eine Unwetterwarnung machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Die Show wurde kurzfristig in die SWT Arena verlegt, wo 2.200 Fans dennoch ein besonderes Konzerterlebnis genießen konnten.

Am 18. Juli 2026 erfüllt sich endlich der Wunsch vieler Fans: Katie Melua präsentiert ihre größten Hits und neue Songs – begleitet von einer exzellenten Live-Band. Ihre Konzerte sind bekannt für ihre besondere Atmosphäre: reduziert, elegant und voller musikalischer Intensität.

Katie Melua zählt zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Großbritanniens: über 11 Millionen verkaufte Alben, mehr als 56 Platin-Auszeichnungen und acht Top-10-Studioalben. Hits wie „Nine Million Bicycles“ und „Piece By Piece“ sind längst Klassiker. Ihr aktuelles Album „Love & Money“ (BMG) zeigt einmal mehr ihre Vielseitigkeit und ihr Gespür für zeitlose Melodien.

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22. Juli – The BossHoss

Nach der restlos ausverkauften Club-Tour 2025 gehen The BossHoss mit ihrem neuen Album Back To The Boots im Sommer 2026 auf große Festival- und Open-Air-Tour! Freut euch auf pure Live-Energie, legendäre Hits und den unverwechselbaren Country-Rock-Sound der Hauptstadt-Cowboys.

20 Jahre Bandgeschichte treffen auf brandneue Songs wie die Single I’ll Be Back mit Arnold Schwarzenegger. Mit rauem Charme, ehrlichem Sound und ihrer einzigartigen Mischung aus Rock, Country und Americana bringen Boss Burns, Hoss Power & Co. jede Bühne zum Beben. Wer The BossHoss live erlebt, weiß: Hier wird ohne Kompromisse gerockt!

23. Juli – Feine Sahne Fischfilet

Staub in der Luft, Bier in der Hand, Herz auf Anschlag – es ist soweit: Feine Sahne Fischfilet kommen vorbei und bringen alles mit, was man für ein Open Air braucht.

Zwischen Punkrock, Politik und purer Ekstase wird gesungen, geschrien, gelacht und zusammengehalten. Das wird laut. Das wird ehrlich. Das wird ein Abend für alle, die keinen Bock auf Stillstand haben.

Wir freuen uns riesig auf euch, auf volle Reihen, verschwitzte Umarmungen und diese Momente, in denen man merkt: Genau dafür sind Konzerte da.

Also schnappt euch eure Leute, markiert den Termin fett im Kalender und holt euch die Tickets, solange es noch geht. Kommt alle rum – wir sehen uns im Moshpit.

24. Juli – VERSENGOLD

Am 24. Juli 2026 bringen Versengold gemeinsam mit ihren Gästen Fiddler’s Green das Arenarund zum Kochen.

Versengold, die bereits 2024 mit einer ausverkauften Show in der Trierer Europahalle begeisterten, bringen ihre markante Mischung aus mittelalterlich inspiriertem Folk und modernem Rock auf die Bühne – klanggewaltig, emotional und mit viel Mitsingpotenzial. Die Band veröffentlichte am 4. Juli ihre neue Single „Klabauterfrau“ und gibt damit einen ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes Studioalbum.

Fiddler’s Green waren zuletzt 2019 als Support von In Extremo im Amphitheater zu erleben. Mit ihrem energiegeladenen Irish Speedfolk liefern sie die perfekte Ergänzung für ein abwechslungsreiches Live-Erlebnis in besonderer Atmosphäre.

25. Juli – FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE

Während Fury In The Slaughterhouse mit ihrer Open Air-Tournee FURY LIVE TWENTY FIVE durch den Sommer gerockt sind, wurde hinter den Kulissen munter weitergeplant für: FURY LIVE TWENTY SIX! Weil es in diesem Sommer so unfassbar schön war und viele der Konzerte bereits Wochen vorher restlos ausverkauft waren, haben die Bandmitglieder einer der erfolgreichsten Rock-Bands aus Deutschland entschieden, einfach direkt neue Live-Termine für die kommende Open Air – Saison anzusetzen. Damit lassen sie jedes Fanherz Freudensprüngen machen. Kai Wingenfelder sagt dazu „Wir sind zu alt, um jetzt aufzuhören. Wie sollten wir ohne die Feiern, das Singen und das Tanzen mit den Fans klarkommen?“.

Fury In The Slaughterhouse begeistern seit den frühen 1990er Jahren Fans im In- und Ausland mit ihrer kraftvollen Musik und mitreißenden Live-Auftritten. Gegründet in Hannover, hat sich die Band schnell einen festen Platz in der deutschen Rockszene erobert und ist bekannt für eingängige Melodien, tiefgründige Texte und energiegeladene Shows. Nach fast 40 Jahren Bandgeschichte krönte die Ausnahmeband 2023 ihren durchgehenden Erfolg mit dem ersten #1 Album ihrer Karriere: HOPE!

Mit ihren All-Time-Favorits wie „Every Generation Got It‘s Own Desease“, „Radio Orchid“, „Time To Wonder“ und neuen Hits wie „Sorrowland“ und „Everyday Heroes“ hat Fury In The Slaughterhouse zahlreiche Chartplatzierungen erreicht und den Soundtrack einer ganzen Generation geschrieben. Die Band zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus, die von hartem Rock bis zu gefühlvollen Balladen, von Krawall bis Kitsch, von Wacken bis zu den Bravo Hits reicht.

Fury In The Slaughterhouse bleiben eine bedeutende Kraft in der deutschen Musiklandschaft. Mit ihrer Leidenschaft für Musik und ihrer Hingabe an die Fans setzen sie weiterhin Maßstäbe und begeistern ungebrochen.