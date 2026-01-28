Seit ihrer Gründung im Jahr 1990 hat Quicksand das Post-Hardcore-Genre maßgeblich geprägt. Mit dem Debütalbum „Slip“ (1993) setzte die Band einen Meilenstein, der bis heute nachhallt. Über drei Jahrzehnte Bandgeschichte, vier unverkennbare Alben und unzählige mächtige Shows – all das spürt man bei jedem ihrer Auftritte.

Walter Schreifels, Sergio Vega und Alan Cage sind Namen, die für eingefleischte Liebhaber:innen des Hardcore wie Musikgeschichte klingen. Schreifels prägte Bands wie Youth of Today, Rival Schools und Gorilla Biscuits, während Vega als Bassist bei den legendären Deftones spielte. Gemeinsam schufen sie Klangwelten aus dröhnenden Gitarrenwänden und wuchtigen Basslines, die 2021 mit dem Album „Distant Population“ einen neuen Höhepunkt erreichten. Der Song „Brushed“ schaffte es sogar in die RadioEins-Playlist.

Jetzt kommen Quicksand zurück auf deutsche Bühnen – mit explosiver Energie und einem Sound, der unter die Haut geht. Das Publikum darf sich auf ein intensives, dynamisches und kraftvolles Live-Erlebnis freuen. Der Vorverkauf für das Konzert am 20.06.2026 im Luxor in Köln startet am 26.02.2026 um 10 Uhr.