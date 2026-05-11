Das Kesselfestival kehrt 2026 auf den Cannstatter Wasen zurück und präsentiert ein vielseitiges Line-up aus Pop, Indie, Hip-Hop und elektronischer Musik. Das zweitägige Stadtfestival hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Sommer-Events in Baden-Württemberg entwickelt und verbindet Live-Musik, Nachhaltigkeit, Sport und Kulinarik zu einem offenen, urbanen Kulturereignis.

Zu den Headliner:innen des diesjährigen Festivals zählt Nina Chuba, die mit Hits wie „Wildberry Lillet“ und „Mangos mit Chili“ zu den erfolgreichsten deutschen Pop-Acts der letzten Jahre gehört und 2026 erneut eine energiegeladene Show auf die Hauptbühne bringt. Ebenfalls als Headliner bestätigt sind SDP, deren Mischung aus Pop, Rock und Party-Hymnen seit Jahren für ausverkaufte Tourneen und Festival-Abrisse sorgt.

Mit Soho Bani steht ein weiterer starker Act auf dem Programm, der sich mit modernen Pop-Produktionen und einer wachsenden Fanbase fest in der deutschsprachigen Musiklandschaft etabliert hat. Internationale Indie-Vibes liefern Lottery Winners, die mit ihren mitreißenden Live-Shows und hymnischen Refrains regelmäßig Festivalpublikum begeistern.

Auch Juli, eine der prägendsten deutschen Pop-Bands der 2000er, feiern 2026 ihr Comeback auf der Hauptbühne und bringen Klassiker wie „Perfekte Welle“ und „Geile Zeit“ zurück nach Stuttgart. Ergänzt wird das Line-up durch Carli, die mit modernem Pop-Sound und starken Vocals überzeugt, sowie Aaron, der mit emotionalem Deutschpop und einer treuen Fanbase auftritt.

Mit Sokae und Tiffany Aris stehen zudem zwei spannende Newcomerinnen auf der Bühne, die mit frischen Sounds und starken Live-Performances für zusätzliche Vielfalt sorgen.

Welche weiteren Artists dieses Jahr zum Kesselfestival zurückkehren, wird sich noch zeigen. Das Festival überrascht regelmäßig mit einer vielseitigen Auswahl.

Neben der Musik bietet das Kesselfestival erneut ein umfangreiches Rahmenprogramm: Sportflächen, Workshops, Street-Food-Stände, nachhaltige Initiativen und interaktive Angebote schaffen eine offene Atmosphäre, die das Festival seit Beginn prägt. Mit seiner Mischung aus Live-Atmosphäre, Stadtfestival-Charakter und kultureller Vielfalt bleibt das Kesselfestival ein Highlight im süddeutschen Festivalsommer.

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