Auch 2026 steigt wieder das geniale PORTA HOCH DREI Festival in der ältesten Stadt Deutschlands – und das vor dem altehrwürdigen Wahrzeichen der Stadt.

Am 18.6. ab 20 Uhr – MEUTE

Sichtbar machen sie ihn, den Techno, sagt die begeisterte Musikkritik. Und damit ist keine Übersetzung in wabernde Laserwolken oder pochende Scheinwerferrhythmen gemeint, sondern nicht weniger als die Neuerfindung des Spielmannszugs. Techno-, House- und Deep House-Tracks werden rein akustisch interpretiert, die BPM erschaffen Posaune, Saxophon, Trompete, Sousaphon und unterschiedliche Percussions. Das Ergebnis: warme Technomusik, symphonische Partystimmung und hymnische Treibkraft. Am Donnerstag, 18. Juni 2026, startet mit MEUTE das Porta3-Festival.

Ihren ersten Hit landeten MEUTE im Frühjahr 2016, als ihr Video zum Deep House-Klassiker „Rej“ des Berliner DJ-Duos Âme in den sozialen Medien viral ging. Damals schon auf dem Straßen-Gig unverkennbar mit dabei: ihre roten Uniformwesten, die sie seitdem um die Welt begleiten: von der Hamburger Staatsoper bis nach Ozeanien, vom Wiener Konzerthaus bis zu insgesamt fünf gefeierten Nordamerikatourneen, vom Berliner Velodrom bis nach Mexiko und Südafrika. Über 600 Shows in mehr als 30 Ländern, gefeierte Auftritte bei internationalen Festivals wie Coachella, Fusion, Solidays, oder Jazz à Vienne unterstreichen ihr internationales Renomée. Für die vierte Staffel der Kultserie „Babylon Berlin“ steuerten sie ebenso mehrere Songs bei wie zu den Großdemonstrationen gegen Rechtsextremismus 2024 in Hamburg.

Bei ihren Live-Konzerten ist der JUBEL, der auch Motto ihres zehnjähriges Bandjubiläums war, nicht nur für Technofans vorprogrammiert: Ihre Musik lebt auch von den erstklassigen Instrumentenskills, von ihren treibenden Improvisationen und ihren fließenden Übergängen, die den Rhythmus nonstop über den ganzen Abend tragen, ohne als Zuhörer ein einziges Mal mit dem Tanzen aufhören zu müssen.

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Am 19.6. ab 20 Uhr – Christian Steiffen

Nach einem überaus erfolgreichen Konzertjahr 2025 mit fast vollständig ausverkauften Shows geht es für Christian Steiffen jetzt in die nächste Runde. Im Juni, Juli und August präsentiert der selbsternannte „Gott of Schlager“ seine größten Hits und seine unverwechselbare Show auf Open-Air-Bühnen und Zelt-Festivals in neun deutschen Städten.

Ob in großen Hallen oder unter freiem Himmel – wo Christian Steiffen auftritt, wird jede Show zum Erlebnis. Der „Arbeiter der Liebe“ verwandelt seine Shows mit markanten Texten, viel Humor und der kraftvollen Unterstützung des Original Haseland Orchesters in mitreißende Mega-Partys. Die einzigartige Mischung aus Unterhaltung, Witz und musikalischer Raffinesse schafft so eine Atmosphäre, die seine Konzerte unvergesslich macht – und seine stetig wachsende Fangemeinde begeistert.

Die Chance, den „Gott of Schlager“ live zu erleben, sollte man sich nicht entgehen lassen – denn eines ist sicher: Wo der Steiffen ist, da ist Party!

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Am 20.6. um 20 Uhr – Till Brönner

Mit Till Brönner bereichert einer der renommiertesten Jazzmusiker Europas das Porta3‑Line-Up 2026. Der international erfolgreiche Trompeter bringt sein aktuelles Projekt „Italia“ nach Trier – eine musikalische Hommage an die italienische Popkultur der 60er‑ bis frühen 80er‑Jahre und an das Lebensgefühl einer ganzen Generation.

Brönner interpretiert Klassiker von Lucio Battisti, Paolo Conte und Tony Renis neu, dazu ikonische Filmmusiken von Ennio Morricone, Piero Piccioni und Franco Micalizzi. Seine Arrangements verbinden Eleganz, Emotion und modernen Jazz – und entfalten vor der Porta Nigra eine ganz besondere Atmosphäre.

Mit zahlreichen Gold‑ und Platinauszeichnungen, Grammy‑Nominierung und einem einzigartigen Trompetensound zählt Brönner zu den erfolgreichsten Jazzkünstlern Europas. Sein Auftritt verspricht einen Abend, der italienischen Charme, musikalische Virtuosität und große Geschichten vereint.