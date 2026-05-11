Mehr als 560.000 Fans konnten sich bereits innerhalb der ersten drei Stunden eines der begehrten Tickets sichern – und dürfen sich zu den Glücklichen zählen, die bei der „Trink Aus! Wir Müssen Gehen“-Tour der Toten Hosen live dabei sein können. Die beiden Düsseldorfer Stadion-Konzerte wurden mit neuer persönlicher Bestzeit in nur drei Minuten restlos ausverkauft. Auch die Konzerte in Köln, München und Esch/Alzette meldeten innerhalb kürzester Zeit „AUSVERKAUFT!“. Aufgrund der ungebrochenen riesigen Nachfrage gibt es in Köln, München und Esch/Alzette jeweils ein Zusatzkonzert.
Da die Band möglichst allen Fans den Besuch ihrer Konzerte ermöglichen will, bietet sie für alle Termine der Tournee ermäßigte, sogenannte Sozialtickets zum Preis von 19,90 € (25,00 CHF in der Schweiz) an. Wer Anspruch auf ein Sozialticket hat, erfährt man unter https://shop.dietotenhosen.de/index.php/shop.StaticPage/sozialticket_faqs
„Wir sind glücklich über die Welle der Begeisterung und Vorfreude, die uns in den vergangenen Tagen entgegenschlug. Es ist ein Geschenk, diesen Abschnitt unserer Reise im kommenden Jahr gemeinsam mit unseren Fans feiern zu dürfen“ bedanken sich Die Tote Hosen für diesen tollen Start.
07.06.26 Esch/Alzette – Rockhal ZUSATZTERMIN
08.06.26 Esch/Alzette – Rockhal AUSVERKAUFT
13.06.26 Stuttgart – Cannstatter Wasen
20.06.26 Zürich – Stadion Letzigrund
27.06.26 Frankfurt – Deutsche Bank Park AUSVERKAUFT
03.07.26 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena AUSVERKAUFT
04.07.26 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena AUSVERKAUFT
08.07.26 München – Hans-Jochen-Vogel-Platz AUSVERKAUFT
09.07.26 München – Hans-Jochen-Vogel-Platz ZUSATZTERMIN
11.07.26 Berlin – Olympiastadion Berlin
17.07.26 Köln – RheinEnergieSTADION ZUSATZTERMIN
18.07.26 Köln – RheinEnergieSTADION AUSVERKAUFT
25.07.26 Freiburg – Messeplatz
14.08.26 Bremen – Bürgerweide
15.08.26 Hannover – Messe
21.08.26 Nohfelden – Bostalsee ZUSATZTERMIN
22.08.26 Nohfelden – Bostalsee AUSVERKAUFT
27.08.26 Hamburg – Trabrennbahn Bahrenfeld
29.08.26 Dresden – Rinne
05.09.26 Minden – Weserufer / Kanzlers Weide
12.09.26 Wien – Ernst-Happel-Stadion