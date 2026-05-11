Mehr als 560.000 Fans konnten sich bereits innerhalb der ersten drei Stunden eines der begehrten Tickets sichern – und dürfen sich zu den Glücklichen zählen, die bei der „Trink Aus! Wir Müssen Gehen“-Tour der Toten Hosen live dabei sein können. Die beiden Düsseldorfer Stadion-Konzerte wurden mit neuer persönlicher Bestzeit in nur drei Minuten restlos ausverkauft. Auch die Konzerte in Köln, München und Esch/Alzette meldeten innerhalb kürzester Zeit „AUSVERKAUFT!“. Aufgrund der ungebrochenen riesigen Nachfrage gibt es in Köln, München und Esch/Alzette jeweils ein Zusatzkonzert.

Da die Band möglichst allen Fans den Besuch ihrer Konzerte ermöglichen will, bietet sie für alle Termine der Tournee ermäßigte, sogenannte Sozialtickets zum Preis von 19,90 € (25,00 CHF in der Schweiz) an. Wer Anspruch auf ein Sozialticket hat, erfährt man unter https://shop.dietotenhosen.de/index.php/shop.StaticPage/sozialticket_faqs

„Wir sind glücklich über die Welle der Begeisterung und Vorfreude, die uns in den vergangenen Tagen entgegenschlug. Es ist ein Geschenk, diesen Abschnitt unserer Reise im kommenden Jahr gemeinsam mit unseren Fans feiern zu dürfen“ bedanken sich Die Tote Hosen für diesen tollen Start.

07.06.26 Esch/Alzette – Rockhal ZUSATZTERMIN

08.06.26 Esch/Alzette – Rockhal AUSVERKAUFT

13.06.26 Stuttgart – Cannstatter Wasen

20.06.26 Zürich – Stadion Letzigrund

27.06.26 Frankfurt – Deutsche Bank Park AUSVERKAUFT

03.07.26 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena AUSVERKAUFT

04.07.26 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena AUSVERKAUFT

08.07.26 München – Hans-Jochen-Vogel-Platz AUSVERKAUFT

09.07.26 München – Hans-Jochen-Vogel-Platz ZUSATZTERMIN

11.07.26 Berlin – Olympiastadion Berlin

17.07.26 Köln – RheinEnergieSTADION ZUSATZTERMIN

18.07.26 Köln – RheinEnergieSTADION AUSVERKAUFT

25.07.26 Freiburg – Messeplatz

14.08.26 Bremen – Bürgerweide

15.08.26 Hannover – Messe

21.08.26 Nohfelden – Bostalsee ZUSATZTERMIN

22.08.26 Nohfelden – Bostalsee AUSVERKAUFT

27.08.26 Hamburg – Trabrennbahn Bahrenfeld

29.08.26 Dresden – Rinne

05.09.26 Minden – Weserufer / Kanzlers Weide

12.09.26 Wien – Ernst-Happel-Stadion