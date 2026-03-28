KOBRAKASINO mit neuem Video / Album im Juni

Morgen ist auch noch ein Tag. Aber wer will schon an morgen denken, wenn heute Sonntag ist und die Versuchung um den Hals hängt – glänzend, verführerisch. Es klappert im Unterbewusstsein, die Hand zuckt. Kobrakasino sind zweieinhalb Jahre nach ihrem Debütalbum zurück und kündigen den Nachfolger „Alarm für Kobrakasino“ für den Juni 2026 an.

„Die Schlange“ ist ein Liebeslied an gute Tage und schlechte Entscheidungen. Die bewusste Hingabe zum Unbewussten. Aber hey – fühlt sich gar nicht so falsch an. Hier das Serum, viel Spaß beim Vergiften.

Musikalisch schlängelt sich das Wiener Trio zwischen NDW-Nostalgie und modernem Indie- und Art-Pop-Sound hindurch – verführerisch, präzise. Synths, die sich festbeißen, Hooks, die nicht mehr loslassen. Und wenn der Song noch nicht fesselnd genug ist, hypnotisiert das dazugehörige Musikvideo (VÖ: 27. März) mit absurder Leichtigkeit. Die Hand zuckt wieder, der Kelch wird hingehalten. Was kommt als nächstes von Kobrakasino? Abwarten – die Versuchung spüren. Und bis dahin nicht vergessen: Morgen ist auch noch ein Tag.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Kobrakasino ist eine 2018 gegründete Popband mit deutschen Texten aus Graz (wohnhaft in Wien), die sich rasch in der österreichischen Musikszene etablierte. Mit der Single „Nur Einen Tanz“ begann die Zusammenarbeit mit Produzent Maximilian Walch, der auch das Album „Sonne, Mond & Dynamit“ abmischte; die Singles „11 Uhr Früh“ und „Nie Rebell“ liefen unter anderem auf FM4, BR Puls und EgoFM.

Das 2023 bei Problembär Records erschienene Debütalbum wurde von ausverkauften Release-Shows und einer Deutschlandtour als Support von Resi Reiner begleitet. 2024 folgten weitere Veröffentlichungen, darunter die Kollaboration „Geh nach Haus“ mit HUND sowie die Mini-EP „Armageddon“, während das zweite Studioalbum „Alarm für Kobrakasino“ für Juni 2026 angekündigt ist.