FULLAX mit neuer Single und Tourdaten

Nach den Singles „Du willst es“ und „Sad Disco“ erschien am Freitag mit „Weh“ ein weiterer Vorgeschmack zur neuen EP „Nicht mehr weh“ von Fullax. Der Soundtrack für das absolute Nichts-mehr-Fühlen inmitten der maximalen Reizüberflutung: „Weh“ ist ein zynischer, hochgradig tanzbarer Abgesang auf die eigene Sensibilität.

Es gibt zwei Arten, mit dem ultimativen emotionalen Burnout umzugehen: Aufgeben. Oder den Exzess einfach stumpf über sich ergehen lassen. Fullax entscheiden sich auf ihrer neuen Single „Weh“ für Letzteres.

Der Song ist kein klassischer Indie-Track über Herzschmerz, sondern balanciert gefährlich nah am stilistischen Overkill: Ein roher Indie-Rock-Drive prallt hier auf hookige 70s-Streicher, die klingen, als hätte man sie direkt aus den Archiven der French-House-Ära geklaut. Dass dieser Kontrast funktioniert, liegt auch an der radikalen Fallhöhe. Wo die Produktion pumpt, regiert im Text pure Abgeschlagenheit. Ein stoisches Einreden, dass nichts mehr wehtut, weil man vor lauter Apathie schlicht nichts mehr spürt.

Fullax Live:

19.05.2026 – Kulturhaus Insel, Berlin

20.05.2026 – Nörgelbuff, Göttingen

21.05.2026 – Ponyhof, Frankfurt a. M.

22.05.2026 – Schlachthof, Kassel

Fullax haben sich spätestens mit ihrem 2024er Album „Jugend ohne Plan“ als melancholische Beobachter einen Namen gemacht (Rotationen bei DLF Nova, Fritz; Cover der „Wilde Herzen“-Playlist). Mit der kommenden EP „Nicht mehr Weh“ (VÖ: 08. Mai 2026) wagen sich Fullax nun raus aus der Komfortzone des Gitarren-Synth-Pops, ohne dabei ihre Wurzeln ganz zu kappen.