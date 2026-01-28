Mit ihrem 2003 veröffentlichten Debutalbum “Get Born” räumte die australische Band Jet dank weltweiter Hits wie „Are You Gonna Be My Girl”, „Rollover DJ” und „Look What You’ve Done” sprichwörtlich alles ab, was möglich war und wurde zum internationalen Phänomen, das Rock aus Down Under wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückte. Live begeisterten Jet ihre Fans mit absolut mitreißenden Shows, die die Energie des Albums sogar noch steigern konnten.

Zum 20. Jubiläum in 2023 spielten Jet ihr Debut erstmals wieder in voller Länge und wurden zudem in die ARIA Hall of Fame aufgenommen. Den damit einhergehenden neuen Schwung hat die Band sich erhalten und hat 2025 neben einer großen USA Tournee, einer gemeinsamen Australien-Tour mit Lenny Kravitz auch auf europäischen Festivalbühnen für Furore gesorgt.

In 2026 kommen Jet im Rahmen einer großen Festivaltournee zurück nach Europa und spielen in Deutschland zudem zwei exklusive Headline-Shows in München und Köln.