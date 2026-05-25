Livestream-Rekord bei Rock am Ring mit Telekom MagentaTV

Mit einem neuen Livestream-Rekord bei Rock am Ring hat die Telekom ihre Position als führender Anbieter digitaler Live-Entertainment-Angebote erneut unter Beweis gestellt. Über MagentaTV und MagentaMusik verfolgten so viele Fans wie nie zuvor das Festivalgeschehen live vom Nürburgring. Das ausverkaufte Festival mit rund 90.000 Besucherinnen und Besuchern vor Ort erreichte digital mit 50 Millionen Live-Content-Views ein Rekordpublikum. Neben dem kostenlosen Livestream auf MagentaTV brachte die Telekom zusätzliche exklusive Inhalte über ihre digitalen Kanäle auf TikTok und Facebook direkt zu den Fans. Besonders erfolgreich war die Präsenz auf TikTok, wo der Livestream 18 Millionen Likes und 180.000 Kommentare verzeichnete. Viele der Konzerte sind weiterhin als Video-on-Demand bei MagentaTV und MagentaMusik abrufbar.

„Die Resonanz auf unser Livestream-Angebot bei Rock am Ring ist überwältigend und zeigt, wie stark sich digitale Festivalerlebnisse etabliert haben“, sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. „Wir möchten Live-Musik für alle zugänglich machen – unabhängig vom Standort und in bestmöglicher Qualität.“

Rock am Ring ist eines der größten und traditionsreichsten Festivals Europas. Auch in diesem Jahr konnte das Festival wieder mit einem monumentalen Line-Up überzeugen: Mit Linkin Park, Iron Maiden, Volbeat, Limp Bizkit, Papa Roach, Bad Omens, Electric Callboy, Sabaton, The Offspring und vielen mehr standen absolute Schwergewichte der internationalen Rock- und Alternative-Szene auf der Bühne.

„Wenn Millionen Menschen gemeinsam Musik erleben – vor den Bühnen am Nürburgring oder über den Livestream – dann zeigt das die besondere Kraft dieses Festivals. Die Partnerschaft mit der Telekom ist geprägt von Vertrauen, gemeinsamen Ideen und dem Anspruch, immer wieder neue Wege zu gehen“, sagt Marc Seemann, Chief Talent & Partnership Officer PRK DreamHaus. „Umso mehr freuen wir uns über das diesjährige Erfolgserlebnis und auf alles, was wir für die nächsten Rock-am-Ring-Editionen gemeinsam noch möglich machen werden.“

Auch nach dem Festivalwochenende bleibt die Nachfrage ungebrochen: Mit dem Start des Vorverkaufs für Rock am Ring 2027 wurden innerhalb von 24 Stunden bereits mehr als 50.000 Tickets verkauft. Das unterstreicht eindrucksvoll die herausragende Erfolgsgeschichte des Festivals und die enge Verbundenheit mit seinen Fans.

Die Telekom begleitete Rock am Ring mit einer umfassenden Digitalstrategie. Mit attraktiven Live-Formaten, spannenden Interviews mit Künstler:innen und exklusiven Blicken hinter die Kulissen machte sie das Festival für alle Fans erlebbar. Die Partnerschaft zwischen Telekom und Rock am Ring knüpft an die erfolgreiche Zusammenarbeit aus den Jahren 2017 bis 2019 an und ist bis einschließlich 2028 angelegt.

Damit alle Fans ihre Erlebnisse vor Ort teilen können, sorgte die Telekom auch vor Ort für stabile Mobilfunkverbindungen. Neben der bestehenden Grundversorgung kamen bei Rock am Ring fünf zusätzliche mobile Mobilfunkstandorte zum Einsatz, um der intensiven Nutzung auf dem Festivalgelände gerecht zu werden. So schaffte die Telekom zusätzliche Kapazität für die 90.000 Besucherinnen und Besucher, damit Telefonieren, Surfen und das Teilen von Festivalmomenten auch bei hoher Auslastung gut funktionieren.