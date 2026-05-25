Erfolgreichster Vorverkaufsstart in der Geschichte von Rock am Ring

Berlin, 09.06.2026

Rock am Ring blickt auf ein fulminantes Festivalwochenende zurück und startet unmittelbar danach mit einem erneuten Rekord in die nächste Runde: Der Vorverkauf für 2027 ist schon jetzt der erfolgreichste Vorverkaufsstart in der Geschichte von Rock am Ring. Noch nie verkauften sich die Tickets so schnell wie dieses Jahr. Innerhalb der ersten Stunde sicherten sich mehr als 48.000 Fans ihre Weekend Tickets für das Festival.

Bereits während der diesjährigen Ausgabe kündigte PRK DreamHaus den ersten Headliner für 2027 an: blink-182 feiern ihr Debüt am Nürburgring! Die US-amerikanischen Pop-Punk-Ikonen werden erstmals in ihrer Bandgeschichte bei Rock am Ring auftreten. Der Auftritt markiert damit eine der vom Publikum meistgewünschten Premieren in der Geschichte des Festivals. Mit Welthits wie „All The Small Things“, „What’s My Age Again?“ und „I Miss You“ zählen blink-182 seit Jahrzehnten zu den prägendsten Bands ihres Genres und werden 2027 erstmals die Utopia Stage am Nürburgring erobern.

Das initiale Kontingent an Camping-Tickets für das Utopia Stage Camping war innerhalb der ersten Minuten bereits vergriffen. Während VIP-Upgrades und Fast Lane Pässe bereits in limitierter Anzahl verfügbar sind, werden die beliebten Experience Camping Kategorien bald in den Verkauf gehen. Eine Übersicht aller aktuellen Ticketkategorien sowie weiterführende Informationen finden sich auf der offiziellen Website von Rock am Ring.

Festival Weekend Tickets sind für 249,- Euro in der aktuellen Preisstufe unter www.rock-am-ring.com/tickets erhältlich.

Termin:

Rock am Ring: 4.–6. Juni 2027, Nürburgring, Eifel