Elektronische Musik mit Tiefgang und echten Emotionen

Der Musiker Markus Mejow veröffentlicht elektronische Musik unter dem Alias TELN. In diesem kreativen Raum übersetzt er tief empfundene, oft unausgesprochene Emotionen in Klang.

Seine aktuelle Single „Legacy“ ist sein bislang persönlichstes Werk. Der Song versteht sich als ein offenes musikalisches Tagebuch, das die stille Trauer über den frühen Verlust seines Vaters verarbeitet und zugleich die außergewöhnliche Stärke seiner Mutter würdigt, die die Familie durch diese schwere Zeit getragen hat. Vor allem aber ist „Legacy“ ein Tribut an den familiären Zusammenhalt und zugleich der Versuch, ein musikalisches Vermächtnis zu schaffen, das auch seinem eigenen Sohn Orientierung und Halt geben kann.

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Musikalisch verbindet der Track rohe menschliche Verletzlichkeit mit modernen Dance-Pop-Elementen. Daraus entsteht eine atmosphärische Slow-Burn-Dynamik: Aus melancholischer Introspektion entwickelt sich nach und nach ein befreiender, treibender Groove, der emotionale Tiefe mit energetischer Aufbruchsstimmung vereint.

Die Verbindung aus treibendem Groove und sphärischer Sanftheit entwickelt viel Tiefgang. Ein schöner Track zum Runterkommen, wobei Lyrics und Vocals absolut stimmig sind.

Da TELN fest daran glaubt, dass unabhängige Kunst einen echten Fußabdruck in der Welt hinterlassen sollte, hat er den Release direkt mit dem Naturschutz verknüpft: Jeder Stream seiner ersten Singles unterstützt direkt Mission Blue und weltweite Meeresschutzprojekte.