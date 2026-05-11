Greenpark in St. Pölten (Österreich) – 20. bis 22. August 2026

Das FM4 Frequency Festival zählt seit Jahren zu den größten und vielseitigsten Open-Air-Events Österreichs. Auch 2026 verwandelt sich St. Pölten wieder in einen Treffpunkt für Fans von Alternative, Pop, Rock, EDM, Hip-Hop und elektronischer Bassmusik. Mit einem der breitesten Line-ups im deutschsprachigen Raum bietet das Frequency erneut eine Mischung aus internationalen Headlinern, spannenden Newcomern und etablierten Szenegrößen.

Zu den größten Namen des diesjährigen Line-ups gehören Twenty One Pilots, die erfolgreich tiefgründige und erzählerisch einzigartige Songs schreiben, in denen sie eine eigene Welt rund um mentale Gesundheit erschaffen. Ebenfalls als Headliner bestätigt sind Kraftklub, deren energiegeladene Shows und Indie-Rock-Hymnen seit Jahren fester Bestandteil der europäischen Festivallandschaft sind.

Mit Lorde steht eine weitere internationale Pop-Ikone auf der Bühne, deren atmosphärische Produktionen und unverwechselbare Stimme weltweit gefeiert werden. Auch Paul Kalkbrenner, einer der bedeutendsten elektronischen Live-Acts Europas, kehrt 2026 mit einem seiner charakteristischen Techno-Sets nach St. Pölten zurück.

Das Frequency präsentiert auch 2026 wieder eine starke Auswahl an deutschsprachigen Künstler:innen. Mit dabei sind unter anderem Ikkimel, Ski Aggu, Symba, Makko, Summer Cem & KC Rebell, SSIO, OG Keemo, Sido und Tom Hengst, die das Festival mit einer Mischung aus Trap, Deutschrap und modernen Hip-Hop-Sounds prägen.

Auch Pop-Acts wie SDP, Esther Graf, Zara Larsson und Culcha Candela sorgen für eingängige Live-Momente und breite musikalische Vielfalt.

Für Fans alternativer Gitarrenmusik bietet das Frequency 2026 ebenfalls ein starkes Line-up: Fontaines D.C., James Marriott, Lottery Winners, Red Leather, Evening Elephants, Lovehead, A Little Sound, Alt Blk Era, Missio, Ravyn Lenae und viele weitere Acts bringen Indie-Rock, Alternative-Pop und experimentelle Sounds auf die Bühnen.

Auch die elektronische Szene ist 2026 wieder stark vertreten. Mit dabei sind unter anderem Sub Focus, James Hype, Koven, Delta Heavy & Daxta MC, Camo & Krooked, HBz sowie Drum Dad & Bass. Damit bietet das Frequency sowohl im Daypark als auch im Nightpark erneut eine breite Auswahl an Drum-and-Bass, Dubstep, EDM und Techno.

Das Festival setzt traditionell auch auf junge Künstler:innen, die in den letzten Jahren an Aufmerksamkeit gewonnen haben. 2026 gehören dazu unter anderem Souly, Frytz, OG Lu, Tynna, Gans, Delah Bon, Radio Deww, Allice, Kilowen, Ness, The Saints, PA69, Filow, Arbor und viele weitere.

Mit seiner Mischung aus internationalen Headlinern, starken deutschsprachigen Acts, elektronischen Größen und einer Vielzahl an Newcomern bleibt das Frequency Festival 2026 eines der abwechslungsreichsten und spannendsten Festivals Europas. Die Kombination aus Daypark, Nightpark, Chill-Out-Zonen und einem breiten musikalischen Spektrum macht St. Pölten auch 2026 wieder zu einem Fixpunkt im europäischen Festivalsommer.

Infos und Tickets: HIER