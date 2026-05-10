Campus Festival Konstanz 2026 – Musik, Kultur und studentische Energie am schönen Bodensee

29. & 30. Mai 2026

Das Campus Festival Konstanz kehrt 2026 zurück und verwandelt das Hochschulgelände erneut in einen der lebendigsten Open-Air-Hotspots Süddeutschlands. Mit einer Mischung aus Pop, Indie, Hip-Hop und internationalen Acts bietet das Festival auch in diesem Jahr ein vielseitiges Line-up, das Studierende, Musikfans und Besucher:innen aus der gesamten Region anzieht.

Headliner & große Namen

Zu den Headlinern des Campus Festivals 2026 zählen Giant Rooks, die mit ihrem internationalen Indie-Sound und Hits wie „Wild Stare“ oder „Morning Blue“ längst zu den erfolgreichsten deutschen Exporten gehören. Ebenfalls als Top-Act bestätigt ist Sean Paul, einer der weltweit bekanntesten Dancehall-Künstler, der mit Klassikern wie „Temperature“ und „Get Busy“ seit Jahren für energiegeladene Live-Shows sorgt. Mit Blond steht zudem eine der spannendsten deutschen Pop-Indie-Bands auf der Bühne, die mit ihrem unverwechselbaren Stil und humorvollen Performances regelmäßig Festivalpublikum begeistert.

Hip-Hop, Pop & New Wave

Auch die deutschsprachige Rap- und Pop-Szene ist 2026 stark vertreten. Mit dabei sind unter anderem:

Ski Aggu – einer der aktuell erfolgreichsten Live-Acts im Deutschrap

Ikkimel – eine Künstlerin, die den Zeitgeist mit frechen, provokanten Zeilen und einem Mix aus Pop, Indie und Elektro formt.

Ritter Lean – moderner Rap mit Pop-Einflüssen

Makko – bekannt für melodischen Trap und große Streaming-Erfolge

Souly – einer der spannendsten Newcomer der letzten Jahre

Bibiza – Wiener Indie-Rap-Phänomen mit wachsender Fanbase

Aaron – emotionaler Deutschpop mit starken Live-Momenten

Damit präsentiert das Campus Festival eine breite Auswahl an Künstler:innen, die die aktuelle junge Musiklandschaft prägen.

Indie, Alternative & Pop-Highlights

Neben den Headlinern bietet das Festival auch eine starke Auswahl an Acts aus Indie, Alternative und Pop. Die Mischung aus etablierten Künstler:innen und frischen Talenten sorgt für ein abwechslungsreiches Programm, das sowohl tanzbare als auch atmosphärische Momente bietet.

Studentische Atmosphäre & Rahmenprogramm

Wie jedes Jahr lebt das Campus Festival nicht nur von seinem Line-up, sondern auch von seiner besonderen Atmosphäre: Food-Stände, studentische Initiativen, Kunstprojekte und offene Begegnungsräume machen das Gelände zu einem Ort, an dem Musik, Kultur und studentisches Leben zusammenkommen. Die Lage am Bodensee und die enge Einbindung der Hochschulen verleihen dem Festival einen einzigartigen Charakter, der es von klassischen Großveranstaltungen abhebt.

Fazit

Mit Headlinern wie Giant Rooks und Sean Paul, starken deutschsprachigen Acts wie Ski Aggu, Ikkimel, Souly und Bibiza sowie einer Vielzahl an Newcomern bietet das Campus Festival Konstanz 2026 ein vielseitiges und modernes Line-up. Die Mischung aus studentischer Energie, kulturellem Rahmenprogramm und musikalischer Vielfalt macht das Festival auch in diesem Jahr zu einem Highlight im süddeutschen Veranstaltungskalender.

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