Bülent Ceylan veröffentlicht zweites Studioalbum „B.L.N.T.“ am 11.9.2026

Von der Comedy-Bühne in den Moshpit! BÜLENT CEYLAN veröffentlicht am 11. September 2026 sein zweites Studioalbum und Labeldebüt „B.L.N.T.“ über Napalm Records! Als einer der bekanntesten Comedians und Entertainer bespielt BÜLENT CEYLAN seit über 25 Jahren die größten Bühnen der Nation und hat mit seinem Humor und seiner bodenständigen Art einen ganz besonderen Platz im Herzen der Fans.

Neben der Comedy ist er mit Haut und Haar (ganz besonders Letzterem!) dem Metal zugetan – und das nicht nur als Fan. Bülent ist Metal-Head durch und durch. 2024 veröffentlichte der Mannheimer sein Debütalbum „Ich liebe Menschen“, gefolgt von der gleichnamigen Tour mit seiner vierköpfigen Band. Mit „B.L.N.T.“ festigt er einmal mehr seine Stellung als ernstzunehmender Musiker sowie seine Position in der Riege des Heavy Metal!

Einen Vorgeschmack auf die neue Platte lieferte kürzlich bereits die vorab veröffentlichte Single „Diktatürk“ (zu seinem gleichnamigen Comedy-Programm). Kürzlich erschien mit „Stumpf ist Trumpf“ der Album-Opener und nächste Donnerschlag! Natürlich mit fulminanter visueller Untermalung in Form eines offiziellen Musikvideos.

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Wer BÜLENT CEYLAN mit seinen neuen Songs live erleben möchte, hat kurz nach der Veröffentlichung des neuen Albums die Gelegenheit: Ab dem 22. September geht er mit seiner Band auf Clubtour und macht im Rahmen dessen in sieben deutschen Städten Halt. Die genauen Termine gibt es unten.

In Zusammenarbeit mit Christian Neander, Martin Fliegenschmidt und Henning Verlage sind zwölf Songs entstanden, die mit der Vielschichtigkeit des Künstlers einhergehen. Mit „B.L.N.T.“ schafft BÜLENT CEYLAN den Spagat zwischen Augenzwinkern und Gesellschaftskritik und liefert den Hörer*innen sowohl Humor als auch ernste Botschaften. So thematisiert etwa „Fünf vor Zwölf“ die Dringlichkeit, hinzuschauen, bevor auch noch die letzten Minuten verstreichen, der Closing-Track „Am Ende gut“ plädiert für Offenheit, Toleranz und dafür, die Hoffnung nicht aufzugeben, ganz gleich, wie stark der Gegenwind auch sein mag, und „Leck mich Tag“ steht stark als unverblümtes Statement gegen all jene, auf deren Meinung wirklich kein Wert gelegt werden sollte.

Kein Track gleicht dem anderen, und so stehen neben bereits genannten Nummern der Album-Opener „Stumpf ist Trumpf“ mit seiner einfach-mal-den-Kopf-ausschalten-Attitüde oder „Lange Haare“, wo der Name mehr als nur Programm ist. Weitere Highlights warten in Form der beiden kraftvollen Balladen „Wir haben gelebt“ und „Wolfsherz“, die zwar das Tempo herausnehmen, nicht aber die Intensität! Ersteres lässt innehalten und zurückblicken: Wer war ich? Was hinterlasse ich? Für das nicht minder emotionale „Wolfsherz“ konnte BÜLENT CEYLAN niemand Geringeren als die Heavy-Metal-Queen höchstpersönlich gewinnen! Doro Peschs rauchige und zugleich einfühlsame Stimme sorgt für absoluten Gänsehautfaktor und unbestreitbaren Wiedererkennungswert. Mit dem frech losrockenden „Randale und Radau“ stehen alle Zeichen auf Kontrastprogramm, für das Bülent In-Extremo-Frontmann Michael begrüßt und zum völligen Freidrehen einlädt!

BÜLENT CEYLAN kommentiert: „Für mich wird mit diesem Album ein absoluter Traum wahr. Und ich hoffe, dass die Metaller es genauso feiern werden wie ich. In diesem Album steht ganz viel Bülent. Bülent als Mensch und Bülent als Musiker. Danke auch an Napalm Records, dass Ihr so an mich glaubt und diesen Weg mit mir geht.“

Nach Auftritten auf dem legendären Wacken Open Air, beim Jubiläumskonzert der Scorpions und bei den Metal-Holidays sowie durch die Zusammenarbeit mit dem deutschen Metal Hammer, bei dessen 2024er Award-Verleihung BÜLENT CEYLAN als Moderator durch den Abend führte, ist „B.L.N.T.“ nun das nächste Highlight einer beispiellosen Karriere und hat Humor, Köpfchen, und allem voran besonders eines: jede Menge harte Klänge! Ein Album für Heavy-Metal-Fans und all diejenigen, die Bülents Leidenschaft, Offenheit und genauen Blick auf die Gesellschaft teilen.

B.L.N.T. Tracklist:

Stumpf ist Trumpf

Fünf vor Zwölf

Wir haben gelebt

Wolfsherz (feat. Doro)

Keiner kommt hier lebend raus

Habt euch endlich alle lieb

Lange Haare

Randale und Radau (feat. Michael Rhein)

Ein Hoch auf die beschissenen Zeiten

Leck mich Tag

Diktatürk

Am Ende gut