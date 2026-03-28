Stoerenfred veröffentlicht neue Single „Farbe an die Wand“

Der Berliner Künstler Stoerenfred kündigt mit „Farbe an die Wand“ sein selbstbetiteltes Debüt-Album für den 5. Juni 2026 an. Zehn Songs, die sich zwischen inneren und tatsächlichen Orten bewegen, mitten im Großstadtdschungel, doch stets mit der Ahnung um das „Andere“.

Das, was am Ende des Weges noch warten mag. Zehn Songs, die nicht einfach das bedienen, was momentan allgemein populär ist, sondern überzeitlich funktionieren. Die sich Zeit lassen und nicht einfach nur für den schnellen Konsum produziert sind.

„Farbe an die Wand“, die erste Single aus dem Album, ist eine Liebeserklärung an eine rebellische Kulturpraxis, die immer wieder neue Wege findet, Freiräume zu eröffnen und dem menschlichen Bedürfnis nach Ausdruck und Selbstwirksamkeit ein Ventil zu geben.

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Stoerenfred Live:

22.05.2026 Ogeso Festival, Formate e.V. Teterow

06.06.2026 Album Releasekonzert, Zentrum für Kunst und Urbanistik, Berlin

25.06.2026 Fusion Festival, Flugplatz Lärz

15.08.2026 Bucht der Träumer, Am Helenesee 2, 15236 Frankfurt (Oder)