OASIS veröffentlichen Teaser-Trailer zur Doku „Don’t Look Back In Anger“

Der Teaser-Trailer zu „Don’t Look Back In Anger“, der mit Spannung erwarteten Dokumentation von Disney+ über die legendäre britische Band Oasis, wurde heute veröffentlicht. Genau vor einem Jahr startete die Band ihre „Oasis Live ’25“ Tour in Cardiff, Wales – und stand damit erstmals seit 16 Jahren wieder gemeinsam auf der Bühne. Die Dokumentation von Magna Studios und Sony Music Vision stammt aus der Feder des BAFTA- und Oscar®-nominierten Autors, Produzenten und Regisseurs Steven Knight („Peaky Blinders“, „A Thousand Blows“) und wurde von Dylan Southern und Will Lovelace („Shut Up and Play the Hits“, „Meet Me in the Bathroom“) inszeniert. „Don’t Look Back In Anger“ ist vom 10. bis 13. September in den deutschen Kinos zu sehen. Später im Jahr kommt der Titel exklusiv zu Disney+.

„Don’t Look Back In Anger“ begleitet die triumphale Reunion-Tour „Oasis Live ’25“ von Liam und Noel Gallagher – eines der meisterwarteten Rock-’n’-Roll-Comebacks unserer Zeit. Der Film erzählt auf mitreißende und authentische Weise die Geschichte des größten Musikereignisses des Jahres 2025 und fängt die Erlebnisse und Emotionen der Band sowie ihrer Fans auf der ganzen Welt ein. Dank exklusiver Einblicke in die Proben, hinter die Kulissen und auf die Bühne entsteht ein einzigartiges Porträt der Tour. Darüber hinaus enthält die Dokumentation die ersten gemeinsamen Interviews mit Noel und Liam Gallagher seit mehr als 20 Jahren. Begleitend zur restlos ausverkauften Welttournee beleuchtet der Film außerdem die tiefgreifende emotionale Bedeutung dieses außergewöhnlichen globalen Kulturmoments und zeigt, welche Rolle die Musik von Oasis für Fans und Generationen weltweit spielt.

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Steven Knight erklärt: „The Oasis world tour united generations, cultures and countries and spoke to a broken world about reconciliation. ‘Don’t Look Back In Anger’ is not only your ticket to the show – it’s a backstage pass and a seat at the table when Liam and Noel sit down together for the first time in 15 years and tell it how it is and how it was.“

Mit beispiellosem Zugang und bislang unveröffentlichtem Filmmaterial bietet „Don’t Look Back In Anger“ einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen der Reunion von Oasis. Die Dokumentation ist eine Produktion von Magna Studios, präsentiert von Sony Music Vision in Zusammenarbeit mit Sony Music Entertainment UK. Produziert wurde der Film von Sam Bridger („Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now“, „Meet Me in the Bathroom“) und Guy Heeley („Peaky Blinders: The Immortal Man“). Zu den Executive Producers zählen Kate Shepherd, Marisa Clifford, Davud Karbassioun, Tom Mackay, Krista Wegener, Isabel Davis und Tim O’Shea. Zum kreativen Kernteam gehören die Oscar®-prämierten Tonmeister James Mather („Top Gun: Maverick“, „Belfast“) und Tarn Willers („The Zone of Interest“), Kameramann Haris Zambarloukos („Belfast“, „Beetlejuice Beetlejuice“) sowie die Cutter George Cragg und Martina Zamolo.