Neues vom Sunnyboy aus Ostwestfalen

Ziemlich genau 20 Jahre ist es her, dass „Wenn jetzt Sommer wär“ von Pohlmann. ein neues Lebensgefühl erzeugte. Der Sunnyboy aus Ostwestfalen kam ungewohnt lässig in bester Jack-Johnson-Manier daher und der scheinbar leichte und fluffige Sommerhit, der bei genauerem Hinhören allerdings schon den Kern Pohlmann.s beinhaltete – die Suche nach Wahrhaftigkeit – macht dann die Radiostationen der Republik glücklich. Sobald die ersten Sonnenstrahlen das Lebensgefühl steigern oder Schlechtwetterfronten uns im Griff haben, spielen sie es und das Jahr aus Jahr ein, denn das Wörtchen „wär“ macht es eigentlich zum Vier-Jahreszeiten-Evergreen.

Seitdem ist viel Wasser die Elbe heruntergeflossen und Pohlmann. hat mit sechs Alben, zwei EPs, einer Kinderplatte und einer nicht enden wollenden Tournee bereits diverse Soundtracks und Konzerterlebnisse geschaffen, die seine Fans treu begleiten und seit Beginn die Fahne halten. Doch dazu später mehr.

„Beweggründe“ heißt das neue Album und der Titel ist eigentlich schon Teil der Antwort, was den Typen aus dem Sommer vor 20 Jahren heute so umtreibt.

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Lieder wie „So an Dich gewöhnt“ oder „Komm jederzeit“ widmen sich dem Kern der Familie und so bekommen sowohl das eigene Kind als auch die Mutter ihre Hymne. Teils satirisch humorvoll wie in „Endzeittouri“, teils melancholisch wie in “Anstecknadel“ oder kraftvoll fast aggressiv wie in „Fallrückzieher auf Kopfsteinpflaster“, widmet sich Pohlmann. den Widersprüchen unserer Zeit und sucht nach den so wichtigen Brücken zwischen Anspruch und Möglichkeit. Hinzu kommt wohl eines seiner besten Love Songs „Karre of Love“. Eine echte Durchhalteparole für alle bei denen es kriselt und man trotzdem zusammen weiterkommen will. „Karre of Love“ ist ein Song wie ein Film, den man sieht, wenn man ihn hört.

Durch diesen authentischen und ehrlichen Blick in seine Gedankenwelt, die er repräsentativ für seine Hörer in Songs verwandelt entsteht diese Wahrhaftigkeit, für die ihn seine Fans so respektieren. Man sieht es schon daran, dass wenn Leute wie Johannis Oerding oder Fury in the Slaughterhouse derzeit auf die Idee kommen, Pohlmann. auf die Bühnen ihrer ausverkauften Hallen als Gast einzuladen, weil sie finden, dass er gehört werden muss.

Das besondere an der Platte „Beweggründe“ ist auch, dass sie dieses Mal in kompletter Eigenregie entsteht. Nach Stationen bei allen großen Labels dieses Landes entscheiden sich Pohlmann. und sein Umfeld nun für den Weg über die Fans und werden schier überwältigt von der Menge an Supportern, die neue Musik von Pohlmann. haben wollen und bereit sind, in diese Unternehmung einzusteigen. Binnen weniger Tage erwirtschaftet eine Crowdfunding Kampagne so viele Mittel, dass nicht nur die Produktion der Platte, sondern auch alles, was mit der Vermarktung zu tun hat locker erreicht werden.

„Fallrückzieher auf Kopfsteinpflaster“ ist die erste Single aus dem kommenden Album „Beweggründe“. Der Song befasst sich mit den Wiedersprüchen unserer Handlungen in dieser zerbrechlichen Zeit. Pohlmann sagt dazu „Niemand kann gemäß seiner Ethik oder Moralvorstellung konsequent sein. Das Wissen darüber raubt uns den Antrieb, diese Welt noch für uns zu gewinnen. Das darf nicht sein! Wir müssen die Wiedersprüche aushalten und versuchen, das Richtige zu tun.“

Sommertermine 2026

16.07.2026 Timmendorfert Strand, Sommerklänge

24.07.2026 Winterbach, Zeltspektakel (Fury in the Slaughterhouse Support)

25.07.2026 Trier, Amphitheater (Fury in the Slaughterhouse Support)

01.08.2026 Gelsenkirchen, Amphitheater (Fury in the Slaughterhouse Support)

05.08.2026 Unna, Jammin´Lounge, Summer Special 2026

21.08.2026 Bielefeld, Ravensberger Park (Fury in the Slaughterhouse Support)

26.08.2026 Bonn, Kunst!Rasen (Fury in the Slaughterhouse Support)

28.08.2026 Bad Kissingen, Flugplatz (Fury in the Slaughterhouse Support)

29.08.2026 Northeim, Waldbühne (Fury in the Slaughterhouse Support)

„Beweggründe“ Tour 2026

01.10.2026 Nürnberg, Club Stereo

02.10.2026 München, Ampere

03.10.2026 Würzburg, Jugendkulturhaus Cairo

04.10.2026 Stuttgart, Im Wizemann Studio

23.10.2026 Frankfurt, Brotfabrik

24.10.2026 Bergneustadt, Karwinkel-Saal

28.10.2026 Köln, Kulturkirche

29.10.2026 Bochum, Bahnhof Langendreer

30.10.2026 Braunschweig, KufA Haus

31.10.2026 Worpswede, Music Hall Worpswede

11.11.2026 Berlin, FRANNZ Club

12.11.2026 Leipzig, Naumanns Tanzlokal

13.11.2026 Münster, Gleis 22

18.11.2026 Rostock, Helgas Stadtpalast

19.11.2026 Flensburg, Kühlhaus

20.11.2026 Hamburg, Fabrik

21.11.2026 Lübeck, Rider´s Café