HOLLYWOOD VAMPIRES kündigen neues Livealbum „At Montreux Jazz Festival“ an

Hamburg, 1. Juli 2016 Hollywood Vampires, die Rock-Supergroup bestehend aus Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry und Tommy Henriksen, kündigen mit „At Montreux Jazz Festival“ ein eindrucksvolles Live-Dokument ihrer legendären Performance beim Montreux Jazz Festival 2018 an. Das Album enthält mehrere Coverversionen, die bislang nicht von den Hollywood Vampires veröffentlicht wurden, darunter eine herausragende Interpretation von Motörheads „Ace of Spades“ als Tribut an Lemmy.
Mit „Raise The Dead“ erscheint ab sofort die erste Single aus dem Live-Album inklusive eines Live-Videos, das die einzigartige Energie dieses Abends eindrucksvoll einfängt:
Im Jahr 2018 standen die Hollywood Vampires auf der prestigeträchtigen Bühne in Montreux und brachten ihre unverwechselbare Mischung aus theatralischem Rock, Respekt vor ihren musikalischen Vorbildern und ungezügelter Energie zu einem der renommiertesten Festivals der Welt. Was an diesem Abend entstand, war mehr als ein Konzert: eine Feier der Musik, des Exzesses, der Kameradschaft und eines Vermächtnisses, das bis heute Generationen prägt.
Verwurzelt im Geist der ursprünglichen Hollywood Vampires , einer legendären Gruppe von Musikern, geprägt von Freundschaft und der gemeinsamen Liebe zu Rock’n’Roll, lebt die Band sowohl die unbeschwerte Seite dieser Ära und ehrt gleichzeitig die, die nicht mehr mit uns sind. Die Live-Aufnahme bringt genau das auf den Punkt: rohe Energie, Spielfreude und gleichzeitig eine ehrliche Verneigung vor den Künstlern, die den Weg bereitet haben.
Seit ihrem Debütalbum „Hollywood Vampires“ im Jahr 2015, das durch hochkarätige Kollaborationen und klassische Rock-Cover geprägt war, hat sich die Band mit dem 2019 erschienenen Album „Rise“ als eigenständige kreative Kraft etabliert. Bekannt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte auf großen Festivals und ausverkaufte Tourneen weltweit, verzeichnen Hollywood Vampires Millionen von Streams, starke physische Verkäufe sowie internationale Medienpräsenz. Mit ihrer Mischung aus theatralischem Rock, ikonischen Songs und ehrlichen Tributen halten sie den Geist des Rock’n’Roll lebendig und schlagen zugleich eine Brücke zwischen den Generationen.
HOLLYWOOD VAMPIRES AUF TOUR IN EUROPA 2026:
12.08. — London, UK
14.08. — Cardiff, UK
15.08. — Scarborough, UK
17.08. — Glasgow, UK
18.08. — Manchester, UK
19.08. — Birmingham, UK
21.08. — Colchester, UK
22.08. — Halifax, UK
25.08. — Nürnberg, GER
26.08. — Paris, FR
28.08. — Köln, GER
30.08. — Hamburg, GER
01.09. — Milano, IT
02.09. — Este, IT
03.09. — Pula, HR
05.09. — St. Pölten, AT
06.09. — Praha, CZ
08.09. — Budapest, HU
10.09. — Łódź, PO
Tracklisting:
01. I Want My Now
02. Raise the Dead
03. I Got a Line on You
04. 7 and 7 Is
05. My Dead Drunk Friends
06. Five to One / Break on Through
07. The Jack
08. Ace of Spades
09. Baba O’Riley
10. As Bad as I Am
11. The Boogieman Surprise
12. I’m Eighteen
13. Combination
14. People Who Died
15. Sweet Emotion
16. Welcome to Bushwackers
17. Heroes
18. Train Kept A-Rollin’
19. School’s out / Another Brick in the Wall
Das Album erscheint am 14. August 2026!