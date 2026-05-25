HOLLYWOOD VAMPIRES kündigen neues Livealbum „At Montreux Jazz Festival“ an

Hamburg, 1. Juli 2016 Hollywood Vampires, die Rock-Supergroup bestehend aus Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry und Tommy Henriksen, kündigen mit „At Montreux Jazz Festival“ ein eindrucksvolles Live-Dokument ihrer legendären Performance beim Montreux Jazz Festival 2018 an. Das Album enthält mehrere Coverversionen, die bislang nicht von den Hollywood Vampires veröffentlicht wurden, darunter eine herausragende Interpretation von Motörheads „Ace of Spades“ als Tribut an Lemmy.

Mit „Raise The Dead“ erscheint ab sofort die erste Single aus dem Live-Album inklusive eines Live-Videos, das die einzigartige Energie dieses Abends eindrucksvoll einfängt:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Im Jahr 2018 standen die Hollywood Vampires auf der prestigeträchtigen Bühne in Montreux und brachten ihre unverwechselbare Mischung aus theatralischem Rock, Respekt vor ihren musikalischen Vorbildern und ungezügelter Energie zu einem der renommiertesten Festivals der Welt. Was an diesem Abend entstand, war mehr als ein Konzert: eine Feier der Musik, des Exzesses, der Kameradschaft und eines Vermächtnisses, das bis heute Generationen prägt.

Verwurzelt im Geist der ursprünglichen Hollywood Vampires , einer legendären Gruppe von Musikern, geprägt von Freundschaft und der gemeinsamen Liebe zu Rock’n’Roll, lebt die Band sowohl die unbeschwerte Seite dieser Ära und ehrt gleichzeitig die, die nicht mehr mit uns sind. Die Live-Aufnahme bringt genau das auf den Punkt: rohe Energie, Spielfreude und gleichzeitig eine ehrliche Verneigung vor den Künstlern, die den Weg bereitet haben.

Seit ihrem Debütalbum „Hollywood Vampires“ im Jahr 2015, das durch hochkarätige Kollaborationen und klassische Rock-Cover geprägt war, hat sich die Band mit dem 2019 erschienenen Album „Rise“ als eigenständige kreative Kraft etabliert. Bekannt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte auf großen Festivals und ausverkaufte Tourneen weltweit, verzeichnen Hollywood Vampires Millionen von Streams, starke physische Verkäufe sowie internationale Medienpräsenz. Mit ihrer Mischung aus theatralischem Rock, ikonischen Songs und ehrlichen Tributen halten sie den Geist des Rock’n’Roll lebendig und schlagen zugleich eine Brücke zwischen den Generationen.

HOLLYWOOD VAMPIRES AUF TOUR IN EUROPA 2026:

12.08. — London, UK

14.08. — Cardiff, UK

15.08. — Scarborough, UK

17.08. — Glasgow, UK

18.08. — Manchester, UK

19.08. — Birmingham, UK

21.08. — Colchester, UK

22.08. — Halifax, UK

25.08. — Nürnberg, GER

26.08. — Paris, FR

28.08. — Köln, GER

30.08. — Hamburg, GER

01.09. — Milano, IT

02.09. — Este, IT

03.09. — Pula, HR

05.09. — St. Pölten, AT

06.09. — Praha, CZ

08.09. — Budapest, HU

10.09. — Łódź, PO

Tracklisting:

01. I Want My Now

02. Raise the Dead

03. I Got a Line on You

04. 7 and 7 Is

05. My Dead Drunk Friends

06. Five to One / Break on Through

07. The Jack

08. Ace of Spades

09. Baba O’Riley

10. As Bad as I Am

11. The Boogieman Surprise

12. I’m Eighteen

13. Combination

14. People Who Died

15. Sweet Emotion

16. Welcome to Bushwackers

17. Heroes

18. Train Kept A-Rollin’

19. School’s out / Another Brick in the Wall

Das Album erscheint am 14. August 2026!