EMP x SAVATAGE: Signing Session in Leipzig

Die ersten Konzerte ihrer mit Spannung erwarteten “PRELUDE TO MADNESS”-Tour beim Sweden Rock Festival in Stockholm sowie beim Heavy Week-End in Frankreich Anfang Juni waren ein riesiger Erfolg und Fans in ganz Europa können es kaum erwarten, mehr zu sehen. Die gefeierten Progressive-Metal-Pioniere SAVATAGE sind bereit, nachdem sie 2025 nach fast zwei Jahrzehnten Pause ihr erfolgreiches Comeback in Europa gefeiert haben, ihre triumphale Rückkehr auf die Bühne fortzusetzen – mit neun Headline-Shows und vielen weiteren Festivalauftritten in ganz Europa im Sommer 2026.

Als Nächstes steht am 19. Juli der allererste Auftritt der Band in Istanbul auf dem Programm. Eine weitere Premiere wird ihr Auftritt in Leipzig am 12. August sein. Und zu diesem Anlass haben sich SAVATAGE für eine ganz besondere Überraschung mit EMP Exclusive Merchandise Products zusammengetan: Im Rahmen der beliebten EMP Store Events freut sich die Band darauf, ihre Fans vor der Show auf der Parkbühne zur Autogrammstunde zu treffen.

Datum: 12. August

Zeit: 16:30 – 17:30 Uhr

Ort: EMP Store Leipzig | Brühl 10 | 04109 Leipzig

Sänger Zak Stevens, die Gitarristen Al Pitrelli und Chris Caffery, Bassist Johnny Lee Middleton und Schlagzeuger Jeff Plate werden die Fans vor Ort begrüßen, Fotos machen und Lieblingsstücke aus den CD- und LP-Sammlungen signieren, bevor sie sich auf den Weg zur Parkbühne Leipzig machen, um dort ein weiteres ihrer Konzerte zu geben, auf die so viele seit mehr als einem Jahrzehnt gewartet haben. Die Shows von SAVATAGE vereinen dabei erfolgreich mehrere Generationen der “Legion”– langjährige Fans, die sich auf die lang ersehnten Auftritte freuen, und Neulinge, die die Wucht der Band zum ersten Mal entdecken.

Alle, die es kaum noch erwarten können, können sich in der Zwischenzeit schon mal ein längst verloren geglaubtes Kapitel der SAVATAGE-Live-Geschichte sichern: “Madness Reigns From The Gutter (1990)”, eine bisher unveröffentlichte offizielle Live-Aufnahme, die die Band auf dem Höhepunkt ihrer legendären “Rulin’ Gutter”-Tour einfängt, erscheint am 26. Juni – und fährt bereits jetzt begeisterte Kritiken ein. Als weiteres Highlight haben Fans, die zur Autogrammstunde in den EMP Store Leipzig kommen, die Chance, ein ganz besonderes, exklusives EMP-Album-Bundle zu ergattern, das zum ersten Mal überhaupt bei diesem Fan-Event erhältlich sein wird. Weitere Versionen des Albums und SAVATAGE-Merchandise gibt es bereits unter EMP.de.

Wichtiger Hinweis: Da für die Autogrammstunde mit einem großen Andrang zu rechnen ist, wird Fans empfohlen, frühzeitig zu erscheinen. Aufgrund des engen Zeitplans am Tag des Konzerts in Leipzig kann der zeitliche Rahmen von einer Stunde nicht verlängert werden. Bei verspäteter Ankunft kann der Zugang zum Event im Store nicht mehr garantiert werden. Es wird der Fairness halber nach dem „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“-Prinzip verfahren werden.

ÜBER SAVATAGE

Die Reise von SAVATAGE begann in Tampa, Florida, gegründet von den Brüdern Jon und Criss Oliva. Ihre Geschichte ist geprägt von Triumph und Tragik, gekennzeichnet durch bahnbrechende Alben wie das wegweisende “Hall of the Mountain King” aus dem Jahr 1987 und die von Kritikern gefeierte Rockoper “Streets” von 1991, die beide bis heute bei Fans weltweit Anklang finden. Nach dem frühen Tod des Gitarristen Criss Oliva, nach dem Erfolg von “Edge of Thorns” 1993, machte die Band mit neuer Zielstrebigkeit weiter, was 1995 in ihrem bahnbrechenden Album “Dead Winter Dead” gipfelte.

Im Laufe ihrer vier Jahrzehnte langen Karriere haben SAVATAGE eine der leidenschaftlichsten Kult-Anhängerschaften des Metal aufgebaut. Während ihrer fast 20-jährigen Tourpause setzten sich treue Fans unermüdlich für die Rückkehr der Band ein. Ihr mitreißender Reunion-Auftritt beim deutschen WACKEN OPEN AIR 2015 begeisterte 80.000 Fans und bestätigte sowohl den legendären Status von SAVATAGE als auch die unerschütterliche Hingabe ihres Publikums.

SAVATAGE „PRELUDE TO MADNESS“ SOMMER 2026

TOURTERMINE

19. Juli 2026 – Istanbul, Türkei – Life Park (NEUE VENUE)

21. Juli 2026 – Bukarest, Rumänien – Arenele Romane Open Air (Special Guest: Trooper)

23. Juli 2026 – Plowdiw, Bulgarien – BE4 Hills*

25. Juli 2026 – Athen, Griechenland – Release Athens*

27. Juli 2026 – Pompeji, Italien – Amphitheater von Pompeji SPECIAL SHOW MIT ORCHESTER

28. Juli 2026 – Este, Italien – Castello Carrarese (Special Guest: Vision Divine)

30. Juli 2026 – Wacken, Deutschland – Wacken Open Air*

1. August 2026 – Tilburg, Niederlande – O13

3. August 2026 – Pratteln, Schweiz – Z7 Open Air (Special Guest: Nevermore)

5. August 2026 – Villena, Spanien – Leyendas Del Rock*

7. August 2026 – Kortrijk, Belgien – Alcatraz Festival*

8. August 2026 – Hamburg, Deutschland – Elbriot*

9. August 2026 – Geiselwind, Deutschland – Keep It True*

11. August 2026 – Warschau, Polen – Progresja (Special Guests: Nevermore + Armored Saint)

12. August 2026 – Leipzig, Deutschland – Parkbühne (Special Guest: Nevermore)

13. August 2026 – Bonn, Deutschland – KUNST!RASEN (Special Guest: Nevermore)

15. August 2026 – Moravský Krumlov, Tschechische Republik – Rock Castle*

*Festivalauftritt

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