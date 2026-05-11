SDP melden sich mit ihrem elften Studioalbum „Die Wollen Nur Spielen“ zurück.

Macht euch bereit für eine Nacht voller Abriss, Gänsehaut-Momente und absoluter Eskalation! Ob Mitsing-Hymnen, fette Beats oder pure Emotion hier bleibt niemand still stehen. Ihre Liveshows strotzen vor Energie und verbreiten bei jedem Zuhörenden nicht nur langanhaltende gute Laune, sondern auch hartnäckige Ohrwürmer.

16. Juli 2026 – Open Air – Gelände am E-Werk, Saarbrücken

Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 19:30 Uhr

Der Titel ist Programm: Ob auf der Bühne vor Tausenden von Konzertbesuchern oder im Studio – Vincent und Dag haben ihre Spielfreude auch nach 25 Jahren Bandgeschichte behalten und beweisen dies immer wieder.

Drei Nummer-Eins-Alben, zwischenzeitlich mehrfach vergoldete und sogar mit Multi-Platin ausgezeichnete Singles, eine knappe Milliarde Views auf YouTube, unzählige Headliner-Slots auf allen großen Festivals und ausverkaufte Tourneen mit hunderttausenden Besuchenden: SDP gehören mittlerweile ohne Frage zu den erfolgreichsten Bands des Landes. Ihre Liveshows strotzen vor Energie und verbreiten bei jedem Zuhörenden nicht nur langanhaltende gute Laune, sondern auch hartnäckige Ohrwürmer.

„Die Bekannteste Unbekannte Band der Welt“: Eine einzigartige Independent-Karriere der beiden Berliner Freunde, die spätestens durch die Teilnahme an Sing meinen Song und der Auszeichnung mit der 1LIVE Krone als bester Live-Act gar nicht mehr so unbekannt sind. Im November 2025 erscheint “Die Wollen Nur Spielen” – das Album zur gleichnamigen Tour – das 2026 dann auch auf den Festivals gespielt wird und als einzigstes Solo OPEN AIR am 16.07.2026 am E – Werk in Saarbrücken.

Örtliche/r Veranstalter: Saarevent GmbH