Im Januar haben wir bereits über die „Nacht der Musicals“ berichtet. Damals war die Show in der Europahalle Trier zu Gast und HIER findet ihr unseren Beitrag. Jetzt begeisterte das Ensemble in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen und wir liefern euch eine recht umfangreiche Fotogalerie. Viel Spaß damit!

Credit für alle Fotos: Atelier3Bären

