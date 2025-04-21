Im Januar haben wir bereits über die „Nacht der Musicals“ berichtet. Damals war die Show in der Europahalle Trier zu Gast und HIER findet ihr unseren Beitrag. Jetzt begeisterte das Ensemble in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen und wir liefern euch eine recht umfangreiche Fotogalerie. Viel Spaß damit!
Credit für alle Fotos: Atelier3Bären
Nacht der Musicals 20.03.2026 Neue Gebläsehalle / Neunkirchen
Die „Nacht der Musicals“ am 20. März 2026 in Neunkirchen – Fotogalerie
Im Januar haben wir bereits über die „Nacht der Musicals“ berichtet. Damals war die Show in der Europahalle Trier zu Gast und HIER findet ihr unseren Beitrag. Jetzt begeisterte das Ensemble in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen und wir liefern euch eine recht umfangreiche Fotogalerie. Viel Spaß damit!
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