Volbeat begeisterten das Publikum mit einem energiegeladenen Konzert, das von der ersten bis zur letzten Minute für beste Stimmung sorgte. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Rock, Metal und Rockabilly schaffte es die Band sofort, die Zuschauer mitzureißen. Hier unsere Fotos. Credit: Julia Nemesheimer
Volbeat 06.06.2026 Nürburgring / Nürburg
VOLBEAT waren der Headliner am Samstag bei ROCK AM RING 2026
Volbeat begeisterten das Publikum mit einem energiegeladenen Konzert, das von der ersten bis zur letzten Minute für beste Stimmung sorgte. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Rock, Metal und Rockabilly schaffte es die Band sofort, die Zuschauer mitzureißen. Hier unsere Fotos. Credit: Julia Nemesheimer
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