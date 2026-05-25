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VOLBEAT waren der Headliner am Samstag bei ROCK AM RING 2026
Fotos Julia Jetzt kommentieren!

Volbeat 06.06.2026 Nürburgring / Nürburg

VOLBEAT waren der Headliner am Samstag bei ROCK AM RING 2026

Volbeat begeisterten das Publikum mit einem energiegeladenen Konzert, das von der ersten bis zur letzten Minute für beste Stimmung sorgte. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Rock, Metal und Rockabilly schaffte es die Band sofort, die Zuschauer mitzureißen. Hier unsere Fotos. Credit: Julia Nemesheimer

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