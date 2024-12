Vom 13. Januar bis zum 1. Februar 2025 lassen Jan Böhmermann und das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld die lodernde Esse ihrer heimischen Showschmiede „ZDF Magazin Royale“ hinter sich und gehen auf exklusive Live-Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz – unter dem Leitspruch „Eisern Ehrenfeld“.

„Eisen ist ein hervorragender Wärmeleiter, zieht magnetisch an, hat eine hohe Konduktivität, ist stabil und wenn es mit frischer Luft in Berührung kommt, passieren wundersame Dinge. In Eisen erkennen das Rundfunk- Tanzorchester und ich uns wieder, eisern ist unsere Entschlossenheit und ‚Eisern Ehrenfeld‘ ist unser Schlachtruf“, freut sich Jan Böhmermann kämpferisch.

Jan Böhmermann und das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld verschmelzen bei den fünfzehn Konzerten ihrer „Eisern Ehrenfeld“ Live-Tour satirisch-politische Revue, subversive Show, herausragende Musik und spitze Lyrik zu einer hochfesten Unterhaltungslegierung, wie sie niemand sonst auf Bühnen gießen und schmieden kann.

Ob der abgeschlossene fünfteilige Pol1z1stens0hn-Zyklus, die erbauend destruktive Eurovision-Songcontest- Alternativhymne „Allemagne Zero Points“, Loblieder auf charismatische Gewerkschaftsfunktionäre oder Neuinterpretationen. „Von Gänsehaut bis Schüttelfrost ist alles möglich. Es wird frech, lustig und hell und ich habe mir vorgenommen, als erster deutschsprachiger Künstler live auf der Bühne mit Ironie, Uneigentlichkeit und echten Gefühlen zu experimentieren“, kündigt Böhmermann an.

Nach ihren drei ausverkauften Tourneen „Fernsehen ist so 2017“, „Ehrenfeld ist überall“ und „Ehrenfeld Intergalactic“ ist „Eisern Ehrenfeld“ 2025 die vierte gemeinsame Live-Tour der „ZDF Magazin Royale“- Rampensau und des Rundfunk-Tanzorchesters. Konzertbesucher:innen dürfen sich auf Special Guests und besondere Performances freuen – bei der letzten Livetournee überraschten Jan Böhmermann und das Rundfunk-Tanzorchester ihr Publikum mit spektakulären Gastauftritten von Herbert Grönemeyer, Daði Freyr, Danger Dan oder H.P. Baxxter.

„Es wird heiß, es wird glühen, selbst aus Schrott machen wir auf der Bühne etwas Neues, Glänzendes“, verspricht Frontmann Jan Böhmermann und ergänzt: „Das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld ist ein glänzender Klangkörper von höchster Festigkeit und mit seinen zig Millionen TikTok-Views inzwischen auch international ein echter Star! Aber keine Sorge, auch unsere neuen Fans aus Übersee und Südostasien werden bei ‚Eisern Ehrenfeld‘ auf ihre Kosten kommen, versprochen!“

Das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld, gegründet 2017, ist ein modernes, progressives Orchester aus fünfzehn international erfahrenen, hochkarätigen Profimusiker:innen mit elektronischen und klassischen Instrumenten unter der Leitung von Lorenz Rhode. Mit zahlreichen Eigenkompositionen und aufwändigen Arrangements spielt und arbeitet das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld regelmäßig mit nationalen Acts und internationalen Stars.

