CARI CARI veröffentlichen neues Album „One More Trip Around The Sun“

Cari Caris drittes Studioalbum „One More Trip Around The Sun“ ist mehr als nur eine Sammlung von Songs: Es ist eine Hommage ans Älterwerden, eine Liebeserklärung an Familie und Freund:innen und das Versprechen, sich und den eigenen Werten treu zu bleiben – abseits von kurzlebigen Trends und dafür konsequent gegen den Strom.

Denn das österreichische Duo Cari Cari ist von Anfang an gegen den Strom geschwommen. Trotz der anstehenden Welttournee mit Konzerten in Europa und den USA im Frühjahr 2025 und Lobeshymnen von BBC Radio 1, dem italienischen Rolling Stone („Cari Cari sind die größte Entdeckung des Primavera Sound Barcelona“) und NME bleibt die Band ein Familienunternehmen – ohne Plattenvertrag, Management oder Verlag. Stattdessen setzen die beiden Bandmitglieder Alexander Koeck und Stephanie Widmer auf DIY in seiner besten Form: Albumcover, Merchandise und Bühnenbild werden von Stephanie entworfen, die Musik wird im eigenen Studio aufgenommen, und den Onlineshop betreibt Stephis Mutter, die alles aus der Garage der Großeltern verschickt.

Für ihre Werte einstehen

Dass sie bereit sind, für ihre Werte einzustehen, haben Cari Cari eindrucksvoll bewiesen, als sie in einer TV-Übertragung die beschämend niedrigen Gagen für Orchestermusiker:innen (30 € pro Abend) öffentlich kritisierten. Das dazugehörige Video ging viral und löste eine breite Diskussion in der Kulturpolitik aus. Unter dem Schwerpunkt „Fair Pay“ wurden seitdem in Österreich 25 Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln bereitgestellt, um Mindesthonorare zu gewährleisten – ein greifbarer Erfolg, der zeigt, wie viel Musik bewegen kann.

Das Album

„One More Trip Around The Sun“ ist das Ergebnis einer Sinnkrise, die sich aus der ständigen Jagd nach „mehr“ ergeben hat. „Es fühlt sich nicht wirklich anders an, ob 15.000 Menschen beim Southside Festival vor der Bühne stehen oder 500 Leute in einer kleinen Venue. Wir sind von einem Erfolg zum nächsten gejagt. Millionen Menschen hören jeden Monat unsere Musik, aber im Endeffekt hat sich gezeigt: Es sind Erlebnisse und Verbindungen, die zählen – nicht die Statistiken.“

Das Album handelt von Liebe, der Kindheit, Orten, die für die Band ein Zuhause sind, dem Rad der Zeit, das sich immer schneller dreht und einem endlosen Schwall an schlechten Nachrichten. Alexander Koeck und Stephanie Widmer reflektieren ihre Ängste und die Freude daran, Dinge einfach um ihrer selbst willen zu tun. Das Album bleibt dabei dem unverwechselbaren Sound von Cari Cari treu: die charakteristische Kombination aus Maultrommel, Didgeridoo und ihrer einzigartigen Klangwelt – ein klares Statement gegen kurzlebige musikalische Trends. Jedes Stück fügt sich nahtlos in ihre Klangcollagen ein, die auf diesem Album noch vielschichtiger und präziser gestaltet wurden, als je zuvor.

Musik mit Herz und Seele

Ihr drittes Studioalbum ist Cari Caris Art, „nein“ zu sagen: Nein zu Arschlöchern, zu Major Labels und zu einem System, das den Menschen hinter der Kunst vergisst. Es ist ein Ja zu ihrer eigenen Vision, zu Musik, die sich echt anfühlt, und zu den Menschen, die ihnen am wichtigsten sind. Deshalb zieren ihre Familie und Freunde auch das Albumcover.

CARI CARI live:

15.02.2025 Footprints Festival Utrecht

04.03.2025 Lodge Room – Los Angeles, CA

05.03.2025 The Chapel – San Francisco, CA

07.03.2025 Mississippi Studios – Portland, OR

08.03.2025 The Pearl – Vancouver

09.03.2025 Madame Lou’s – Seattle, WA

12.-16.03.2025 SXSW Festival – Austin, TX

17.03.2025 Empty Bottle Festival – Chicago, IL

18.03.2025 Magic Bag – Detroit, MI

19.03.2025 Adelaide Hall – Toronto, ON

21.03.2025 Crystal Ballroom- Boston, MA

22.03.2025 Sultan Room – Brooklyn, NY

27.03.2025 Huxleys Neue Welt – Berlin

29.03.2025 Rock Cafe – Prag

30.03.2025 Z-Bau – Nürnberg

02.04.2025 Orpheum – Graz

03.04.2025 Rockhouse – Salzburg

04.04.2025 Rockhouse – Salzburg

09.04.2025 Music Hall – Innsbruck

10.04.2025 Mühle – Hunziken Rubingen

11.04.2025 Dynamo – Zürich

12.04.2025 Conrad Sohm – Dornbirn

16.04.2025 Zoom – Frankfurt

17.04.2025 Gloria – Köln

18.04.2025 De Roma – Antwerp

23.04.2025 Tolhuistuin – Amsterdam

24.04.2025 Rotown – Rotterdam

25.04.2025 FZW – Dortmund

26.04.2025 Mojo – Hamburg

29.04.2025 Le Point Ephemere – Paris

02.05.2025 Omeara – London

11.05.2025 Muffathalle – München