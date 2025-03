Brothers In Arms – 40th Anniversary Edition eines Meisterwerks

Anlässlich des 40. Jahrestages der Originalveröffentlichung (17. Mai 1985) des Dire Straits-Albums „Brothers In Arms“ erscheint am 16. Mai 2025 beim UMC/EMI-Label eine erweiterte Neuauflage dieses bahnbrechenden Longplayers. Bis heute ist dieser Klassiker eines der meistverkauftesten Alben der Geschichte. „Brothers In Arms“ (40th Anniversary Edition) von den Dire Straits wird als Einzel-Vinyl Version, 5LP Deluxe-Box und 3CD Deluxe Edition erhältlich sein.

Die 1977 in London gegründete Band Dire Straits startete 1977 in der Club- und Pub-Szene. Mit ihrem ausgefeilten Roots-Gitarrenrock und den wortgewandten Texten des Singer-Songwriters Mark Knopfler gelang ihnen bereits mit dem nach dem Bandnamen betitelten Debutalbum und dem Hit „Sultans Of Swing“ zuerst in Deutschland und später auch international ein großer Erfolg.

Die Dire Straits veröffentlichten insgesamt sechs Studioalben, die eine Ära prägten: „Dire Straits“ (1978), „Communiqué“ (1979), „Making Movies“ (1980), „Love Over Gold (1982), „Brothers In Arms“ (1985) sowie „On Every Street“ (1991). Zudem spielte die Band weltweit große Tourneen mit einem Millionenpublikum. Nach der Veröffentlichung des letzten Albums löste Mark Knopfler die Band auf und schlug einen neuen Weg als Solokünstler ein. Aufgrund seiner atemberaubenden Fähigkeiten an der Gitarre wird Mark Knopfler oftmals als einer der international herausragendsten Gitarristen gefeiert.

Produziert wurde „Brothers In Arms“ von Neil Dorfsman und Mark Knopfler, aufgenommen zwischen November 1984 und März 1985 in George Martins AIR Studios in Montserrat und der Power Station in New York. Das fünfte Studioalbum der Dire Straits enthält die internationalen Hitsingles „Money For Nothing”, „Walk Of Life”, „Brothers In Arms”, „So Far Away” und „Your Latest Trick”. Mit mehr als 30 Millionen verkauften Exemplaren ist es eines der meistverkauften Alben der Welt. Im Vereinigten Königreich wurde es 14mal mit Platin ausgezeichnet und gewann den Titel des besten britischen Albums bei den Brit Awards. Für den Longplayer erhielt die Band unter anderem auch mehrere Grammys. Im Jahr 2018 wurden die Dire Straits in die Rock’n’Roll Hall Of Fame aufgenommen.

Die Studiobandbesetzung der Dire Straits auf „Brothers In Arms“ bestand aus: Mark Knopfler (Gitarre, Gesang), John Illsley (Bass, Gesang), Alan Clark (Keyboards), Guy Fletcher (Keyboards, Backing Vocals), Omar Hakim/Terry Williams (Schlagzeug).

Die 1LP-Version von „Brothers In Arms“ (40th Anniversary Edition), die in dieser Form zum ersten Mal seit 1985 wiederveröffentlicht wird, ist identisch mit der Originalpressung, wobei die Songs „So Far Away“, „Money For Nothing“, „Your Latest Trick“ und „Why Worry“ gekürzt wurden, um sie an die Audiobeschränkungen des Vinylformats anzupassen.

Die 5LP- und 3CD-Deluxe-Versionen enthalten alle Albumtracks sowie ein bisher unveröffentlichtes Live-Konzert in voller Länge vom Municipal Auditorium in San Antonio, das die Band im Rahmen ihrer „Live In 85“ Tour spielte. Die Tournee führte zu insgesamt 248 Auftritten (einschließlich Live Aid in London) in 117 Städten und wurde von über zweieinhalb Millionen Menschen besucht.

Die Deluxe-Editionen enthalten ein 16-seitiges Booklet mit neuen Linernotes von Paul Sexton und neuen Interviews mit den Bandmitgliedern Mark Knopfler, John Illsley und Guy Fletcher sowie exklusive Kunstkarten.