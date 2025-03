KADAVAR – Neue Single und Video / Neues Album am 16.05.

Nachdem Kadavar ihr neues Album „I Just Want To Be A Sound“ für den 16. Mai 2025 via Clouds Hill angekündigt und die erste, selbstbetitelte, Single veröffentlicht haben, erscheint ein weiterer Vorgeschmack aus dem von Max Rieger (Die Nerven) produzierten Album.

Die neue Single „Hysteria“ versetzt mit pulsierenden, dunklen und düsteren Rhythmus in einen nahezu hypnotischen Zustand. Die Lyrics erforschen Themen wie geistige und körperliche Verwirrung und schildern ein Gefühl der Verwirrung, Überreizung und Selbstzerstörung. Der wiederholte Refrain von „Hysteria“ trägt zu der überwältigenden, hektischen Atmpshäre bei und spitzt den Song druckvoll zu.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Kadavar sagen über den Song: „In diesen Song habe ich das Gefühl runtergeschrieben, wenn Worte ihre Bedeutung verlieren und kein ‚Stream of Consciousness‘ noch mitkommt, um dem inneren Chaos einen Sinn zu geben. Als ein Zustand, der mit konstanter Überstimulierung und Schreckensnachrichten vermischt ist, passt er vielleicht ganz gut in diese Zeit.“

Kadavar spielen außerdem am 17. Mai 2025 eine exklusive Release-Show im Urban Spree in Berlin in Zusammenarbeit mit Rough Trade.

KADAVAR Live 2025

11.10.2025 – Columbiahalle, Berlin

12.10.2025 – Zoom, Frankfurt

21.10.2025 – Im Wizemann, Stuttgart

22.10.2025 – Salzhas, Winterthur (CH)

23.10.2025 – Arena, Wien (AT)

24.10.2025 – Theaterfabrik, München

25.10.2025 – Felsenkeller, Leipzig

26.10.2025 – Grosse Freiheit 36, Hamburg

28.10.2025 – Live Music Hall, Köln

Mit ihrem siebten Studioalbum katapultiert die Berliner Band Kadavar ihren Sound in neue Dimensionen. Inspiriert vom Zitat ihres Bassisten Simon ‘Dragon‘ Bouteloup, „I just want to be a sound“, erschaffen sie ein Manifest für Freiheit, Transformation und radikale Präsenz. Keine Konzepte, keine Grenzen: Das Album ist ein musikalisches Ritual des Übergangs, das sich zwischen Rockhymnen, Balladen und epischen Momenten bewegt – immer voller Momentum und Wandel.

Unterstützt von Produzent Max Rieger und ergänzt durch Gitarrist Jascha Kreft, feiern Kadavar die ewige Veränderung des „Eternal Now“. Ein Soundtrack für die Gegensätze der Zeit, der alles hinter sich lässt, was nicht Musik ist – kraftvoll, verletzlich und immer bereit für den nächsten Neuanfang. Es ist eine Liebeserklärung an den Moment, an Berlin und an das Leben selbst – voller Liebe, Verlust, Narben und dem bittersüßen Gefühl der Vergänglichkeit. Kadavar laden uns ein, loszulassen und eins zu werden: mit der Musik, mit dem Jetzt, mit dem Sound.