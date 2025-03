SKUNK ANANSIE: neues Album im Mai

Die britischen Rock-Ikonen SKUNK ANANSIE kündigten kürzlich ihr mit Spannung erwartetes neues Studioalbum „The Painful Truth“ an. Ihr siebtes Studioalbum und das erste seit neun Jahren, wird am 23. Mai über FLG Records veröffentlicht. „The Painful Truth“ ist ein wirklich hypnotisierendes, provokatives, kraftvolles und emotionales Album, das eine Band auf dem absoluten Höhepunkt ihres Könnens zeigt, die aber noch alles zu beweisen hat.

Im Laufe ihrer Karriere haben Skunk Anansie weltweit über fünf Millionen Platten verkauft. Die internationale Bekanntheit der Band hält immer noch an, da sie regelmäßig Live-Arenen ausverkauft und Headliner bei Festivals auf dem ganzen Kontinent ist. Skunk Anansie werden dafür gefeiert, dass sie mit ihrer Musik politische und soziale Themen ansprechen, wie Rassismus oder Geschlechterbarrieren. Ihr Einfluss geht über die Musik hinaus und trägt zu Diskussionen über Identität, Gleichberechtigung und Aktivismus bei.

„Es ist mir egal, dass wir in den Neunzigern groß waren“, sagt Sängerin Skin. „Kreativ ist es irrelevant, denn in meiner Rockbibel heißt es im ersten Gebot: „Wenn du dich auf den Lorbeeren ausruhst, wirst du verdorren und künstlerisch, musikalisch und geistig sterben. Und dann finanziell.‘“ Und für Skin zählt die Vergangenheit nichts. Selbst wenn man seit 30 Jahren eine Band ist und die Geschichte auf seiner Seite zu sein scheint.

„The Painful Truth“ ist der Sound von Skunk Anansie, die sich ihrer Identität und dem, was sie werden wollen, stellen. Es ist mehr als ein Albumtitel. Es ist eine Realität, die sie durchlebt haben. Eine Kombination aus Elternschaft, Krankheit und dem Weggang ihres langjährigen Managers schien sich gegen sie zu verschwören und ihre Unsicherheit zu verstärken, was Sängerin Skin, Gitarrist Ace, Bassist Cass und Schlagzeuger Mark dazu zwang, ihren Platz in der Welt als Band sowie ihre eigenen persönlichen Ambitionen in Frage zu stellen.

Für eine Weile waren sie kurz davor, Schluss zu machen. Da sie sich nicht sicher waren, was sie tun sollten, und weil sie nicht in der Lage waren, per Zoom Songs zu schreiben, zog sich der Vierer nach der Corona-Krise auf ein Bauernhaus in Devon zurück, wo sie inmitten offener Gespräche und hausgemachter Abendessen langsam begannen, ihre Gefühle in Songs zusammenzufassen.

„Wenn wir schreiben, sitzen wir zu viert in einem Raum ohne Ablenkungen oder Störungen von außen und lernen uns neu kennen. Wir hatten die Greatest Hits-Tour gemacht und erkannten, dass sich die Dinge ändern mussten. Wenn wir nicht etwas Neues und Zukunftsorientiertes tun würden, könnten wir keine wirkliche Band mehr sein. Wir machten einfach Skunk-Karaoke“, sagt Skin unverblümt.

Und „The Painful Truth“ ist alles andere als Skunk-Karaoke. Produziert von David Sitek von TV On The Radio ist es ein frisches, offenes, erhebendes und strukturiertes Album, bei dem das Talent der Band, große Popsongs zu schreiben, trotzig ungebrochen geblieben ist. Wenn überhaupt, sind ihre Hooks dieses Mal schärfer und sinken schneller ein.

„The Painful Truth“ ist ein radikales Album, das für diese unsicheren Zeiten gemacht wurde. Ihre erste Veröffentlichung auf dem neu gegründeten Label FLG Records und mit dem neuen Management kommt auch mit einer Frische daher, die ihre geschichtsträchtige Karriere und frühere mehrfach mit Platin ausgezeichnete Erfolge widerlegt. Es ist eine Platte, mit der Skunk Anansie ihren Platz als eine der aufregendsten, visionärsten und wichtigsten Bands der britischen Musik zurückerobern wird.

„Wenn ich wirklich darüber nachdenke, ja, wir haben in unserer Zeit einige gute Platten gemacht, aber es ist schon lange her, dass wir ein großartiges Album gemacht haben. Und das ist die schmerzhafte Wahrheit“, gesteht Skin. „Das zu verstehen, hat uns dazu gebracht, das zu machen, was ich wirklich für unser bisher bestes Album halte.“

THE PAINFUL TRUTH track listing

1. An Artist Is An Artist

2. This Is Not Your Life

3. Shame

4. Lost And Found

5. Cheers

6. Shoulda Been You

7. Animal

8. Fell In Love With A Girl

9. My Greatest Moment

10. Meltdown

Skunk Anansies Debütalbum feiert 2025 sein 30-jähriges Jubiläum!