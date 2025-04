Mit Pauken und Trompeten ins Jubiläumsjahr!

Zum Auftakt ihres 25. Bandjubiläums präsentieren Saltatio Mortis eine mitreißende orchestrale Neuinterpretation ihres Hits „Wo sind die Clowns?“. In einer fulminanten Zusammenarbeit mit dem Prager Sinfonieorchester entfaltet der Song eine Klanggewalt, die die Grenzen zwischen Rock und klassischer Musik eindrucksvoll verschwimmen lässt.

Die Single markiert den ersten Vorboten des großen 25 Jahre Best-Of-Albums „Weltenwanderer – Von Träumen & Krawall“, das Saltatio Mortis in Zusammenarbeit mit Universal Music in diesem Jahr veröffentlichen werden und ab sofort vorbestellbar ist. Ein Album, das nicht nur zweieinhalb Jahrzehnte voller musikalischer Highlights zelebriert, sondern dessen Tracklist von den treuesten Wegbegleitern der Band – den Fans – zusammengestellt wurde. In einem besonderen Online-Voting entschieden die Anhänger von Saltatio Mortis selbst, welche Songs auf dieser einzigartigen Compilation verewigt werden.

„Wo sind die Clowns?“ in orchestraler Pracht verbindet die treibende Energie der Band mit der filigranen Brillanz eines großen Sinfonieorchesters. Aber auch Puristen kommen auf ihre Kosten: Neben der Hauptversion bietet die Single zwei Bonus-Tracks, die das Orchester in den Mittelpunkt rücken – eine reine Orchesterfassung mit Gesang sowie eine zusätzliche Instrumentalversion, die besonders alle Fans von Film- und Gaming-Soundtracks begeistern wird.

Mit dieser kraftvollen Neuauflage von „Wo sind die Clowns?“ läuten Saltatio Mortis ihr Jubiläumsjahr gebührend ein und geben einen ersten Vorgeschmack auf das, was die Fans auch im Herbst 2025 bei der großen Jubiläumstour erwarten wird: Eine Reise durch 25 Jahre voller Musik, Leidenschaft und unvergesslicher Hymnen!

Burgentour 2025:

21.06.25 Ulm, Klosterhof Wiblingen

13.07.25 Saarbrücken, Open Air am E-Werk

25.07.25 Singen, Hohentwiel Festival

16.08.25 Creuzburg, Burg Creuzburg

29.08.25 Koblenz, Festung Ehrenbreitstein

30.08.25 Koblenz, Festung Ehrenbreitstein

06.09.25 Magdeburg, Festung Mark

Saltatio Mortis Tour 2025 (Support: Bad Loverz):

17.10.25 Geiselwind, Eventzentrum Geiselwind

18.10.25 Hamburg, Sporthalle Hamburg

24.10.25 Leipzig, Haus Auensee

25.10.25 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

31.10.25 Berlin, Uber Eats Music Hall

01.11.25 Hannover, Swiss Live Hall

06.11.25 Wien (AT), Raiffeisen Halle im Gasometer

07.11.25 München, Zenith

08.11.25 Frankfurt, Jahrhunderthalle Frankfurt

14.11.25 Ludwigsburg, MHP Arena

15.11.25 Zürich (CH), Halle 622