„Trink aus! Wir müssen gehen“ – die aktuelle Tour der TOTEN HOSEN trägt diesen Titel, ebenso wie das gerade erschienene Album. Sie scheinen es wirklich ernst zu meinen mit ihrem Abschied. Und so schließen die fünf Musiker fast 45 Jahre nach ihrer Gründung 1982 einen Kreis: Es ist das letzte reguläre Studioalbum der Band. Und tatsächlich feuert man noch einmal die ganze Bandbreite ab, für die DIE TOTEN HOSEN seit Jahrzehnten stehen – laut und leise, euphorisch und melancholisch, persönlich und politisch. Gleichzeitig blickt die Band auf ihr eigenes Leben und ihre gemeinsame Geschichte zurück.

So sind auch die Konzerte aufgebaut, die (vorerst bis September) als Abschiedstour laufen und vielerorts schon ausverkauft sind. Man kann natürlich darüber spekulieren, dass es im Anschluss eventuell noch Festivalauftritte geben wird, beispielsweise bei ROCK AM RING oder WACKEN 2027. Aber nehmen wir die Düsseldorfer ruhig mal beim Wort, denn auf der aktuellen Tour ziehen sie wirklich alle Register der langen Karriere und performen Songs vom „Eisgekühlten Bommerlunder“ bis hin zu den brandaktuellen Titeln.

Zwei Tage waren sie in der luxemburgischen Rockhal, einer Location, die 6.500 Zuschauer*innen fasst – und beide Konzerte waren ausverkauft! Es war auch kuschelig eng in der Halle. Man konnte durchaus von einem „Hexenkessel“ sprechen, während die über zweistündige Show andauerte.

Den Anfang machte am Montag, 8. Juni die belgische Band Triggerfinger mit ihrem Bluesrock, den man tatsächlich auch aus den deutschen Charts kennt. 2012 schaffte die Band nämlich mit „I Follow Rivers“, einer Unplugged-Coverversion des Songs der schwedischen Musikerin Lykke Li, einen Charthit. Den spielten sie in der Rockhal bezeichnenderweise nicht. Er hätte auch nicht in den insgesamt sehr kraftvollen, dynamischen Set gepasst. Also alles richtig gemacht und 30 Minuten lang perfekt eingeheizt.

Die HOSEN fuhren groß auf mit LCD-Leinwänden, formidabler Lighshow sowie vielen nostalgischen Fotos und Einspielern. Es gab eine ganz runde Setlist. Zuerst die Mottosongs der Tour: „Die Show muss weitergehen“ und „Wir waren nie weg“. Dann Klassiker wie“Opel-Gang“, „Auswärtsspiel“, „Altes Fieber“. Den brandneuen Hit „Schlechte Nachbarn“ und sogar Live-Debüts: „Augen zu (Es regnet Blumen)“, „Ich will“ und „Schicksal“. Wer beide Konzerte in Luxemburg besucht hatte, konnte sich über eine stark veränderte Setlist freuen.

Am Ende des Hauptsets die großen Banger, bei denen alle begeistert mitsangen: „Bonnie & Clyde“, „Wünsch dir was“, „Hier kommt Alex“, „An Tagen wie diesen“. Ich wundere mich selbst, wie textsicher ich bei diesen Titeln bin.

Im Zugabenblock folgten ganze zehn (!) weitere Songs. Vom „Bommerlunder“ über das brandneue „Düsseldorf“ bis hin zu „All die ganzen Jahre“, „Trink aus“ und dem Cover „You’ll Never Walk Alone“, das schon so viele Konzerte der TOTEN HOSEN beendet hat. Campino und Co. waren in Topform. Eigentlich könnte die Show noch Jahrzehnte so weitergehen.

Zum Glück gibt es noch viele Gelegenheiten, die Band auf ihrer Abschiedstour zu sehen – vor allem am Bostalsee, gar nicht weit von der Rockhal entfernt:

„Trink Aus! Wir Müssen Gehen“-Tour 2026

13.06.26 DE-Stuttgart – Cannstatter Wasen – AUSVERKAUFT

20.06.26 CH-Zürich – Stadion Letzigrund – AUSVERKAUFT

27.06.26 DE-Frankfurt – Deutsche Bank Park – AUSVERKAUFT

03.07.26 DE-Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena – AUSVERKAUFT

04.07.26 DE-Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena – AUSVERKAUFT

08.07.26 DE-München – Hans-Jochen-Vogel-Platz – AUSVERKAUFT

09.07.26 DE-München – Hans-Jochen-Vogel-Platz – AUSVERKAUFT

11.07.26 DE-Berlin – Olympiastadion Berlin – AUSVERKAUFT

17.07.26 DE-Köln – RheinEnergieSTADION – AUSVERKAUFT

18.07.26 DE-Köln – RheinEnergieSTADION – AUSVERKAUFT

25.07.26 DE-Freiburg – Messeplatz – AUSVERKAUFT

14.08.26 DE-Bremen – Bürgerweide – AUSVERKAUFT

15.08.26 DE-Hannover – Messe – AUSVERKAUFT

21.08.26 DE-Nohfelden – Bostalsee – AUSVERKAUFT

22.08.26 DE-Nohfelden – Bostalsee – AUSVERKAUFT

27.08.26 DE-Hamburg – Trabrennbahn Bahrenfeld – AUSVERKAUFT

29.08.26 DE-Dresden – Rinne – AUSVERKAUFT

02.09.26 DE-Münster – Open Air Halle Münsterland – AUSVERKAUFT

05.09.26 DE-Minden – Weserufer / Kanzlers Weide – AUSVERKAUFT

09.09.26 DE-Bayreuth – Volksfestplatz – AUSVERKAUFT

12.09.26 AT-Wien – Ernst-Happel-Stadion – AUSVERKAUFT

„Trink Aus! Wir Müssen Gehen“-Tour 2027

12.06.27 DE-Nürnberg – Max-Morlock-Stadion – AUSVERKAUFT

17.06.27 DE-Mannheim – Maimarktgelände

19.06.27 CH-Bern – Stadion Wankdorf

23.06.27 AT-Graz – Messe Graz – Open Air

26.06.27 DE-Leipzig – Festwiese

03.07.27 DE-Braunschweig – Eintracht-Stadion

07.07.27 DE-Konstanz – Bodensee Stadion

10.07.27 DE-Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena – AUSVERKAUFT

(Credit für alle Fotos auf dieser Seite: Dietmar Schmitt)