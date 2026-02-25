Seit ich Wincent Weiss vor zehn Jahren erstmals als Support von Max Giesinger in der Garage Saarbrücken gesehen habe, ist viel passiert in der Karriere des inzwischen 33jähringen Sängers aus Bad Oldesloe. Damals stand er mit dem Radiohit „Musik sein“ noch ganz am Anfang – inzwischen hat er fünf Studioalben plus ein Weihnachtsalbum veröffentlicht und neue Musik ist bereits in der Mache.

Übrigens führt Wincent die Tradition fort, die ihm schon bei Max Giesinger neue Fans bescherte: Er holt einen jungen Künstler mit auf Tour. Und zwar jemanden, der schon eine ganz ordentliche Fanbase hat: Kayef aus Düsseldorf, Popmusiker und Rapper. Dieser hat schon einige Alben mehr veröffentlicht als Wincent und legte in Saarbrücken einen formidablen Set hin. Das junge Publikum hatte er ganz gut im Griff.

Schon zum ersten Song gab es eine Fanaktion mit bunten Flyern, dann brachte er die Leute dazu, bei jedem Schluck, den er aus seiner Trinkflasche nahm, „Hm, das schmeckt“ zu rufen. Dass das funktionierte, machte Kayef sichtlich glücklich. Er stellte sein aktuelles Album vor und überzeugte im 30 minütigen Set mit Songs wie „Tränen“ sowie „Mein Herz klopft Lieder für dich“. Im Anschluss erschien er mitten im Publikum, erfüllte Autogramm- und Fotowünsche und hatte für jeden (alten und neuen) Fan in der unendlich langen Schlange ein paar nette Worte übrig. Das ging eine gute halbe Stunde lang bis zum Start von Wincents Show – in sengender Abendhitze. Sehr sympathisch!

Und was soll man noch zur Show von Wincent Weiss sagen? Er zieht ein buntgemischtes Publikum an, von kleinen Kindern bis hin zur älteren Generation. Okay, vor allem hat er weibliche Fans, doch in der Publikumsbefragung kam heraus, dass auch junge Frauen sich von ihren Partnern „ungewollt“ zum Konzert mitschleppen lassen.

Fast zu jedem Song passierte etwas Besonders. Ideen dazu? Schon zu „Hast du kurz Zeit“ war die Konfettikanone im Gang, bei „Die guten Zeiten“ gab es Fotos mit den ersten Publikumsreihen und während „Bleiben wir“ ließ Wincent sich crowdsurfend bis zum FOH tragen. Zu dieser Zeit war das Bühnenbild noch gar nicht so spektakulär: leuchtende Türme rechts und links auf der Bühnenfläche. Wincent performte „In einem anderen Leben“ oben auf einem dieser Türme stehend und hielt dann vor „Was die Menschen nicht wissen“ eine flammende Rede gegen den Schönheitswahn auf Social Media. „Sei du selbst“, war seine Devise und sein Fazit.

„Hier mit dir“ sang er für seinen besten Freund und für alle besten Freunde im Publikum. Passend gab es das nächste Bad in der Menge. „Deiner Seite“ lieferte eine große Pyroshow und während „Langsam“ machte er sich auf den Weg zur B-Stage mitten auf dem Gelände. Zunächst gab es ein „Happy Birthday“ für die kleine Rosa, die mit dem Schild „Du bist mein Geburtstagsgeschenk“ vor ihm stand. Weitere drei Songs wurden akustisch dargeboten, zum Abschluss die Motivationshymne „Frische Luft“.

Inzwischen hatte man die Bühne hinter einem Vorhang komplett umgebaut. Jetzt war dort eine riesige LCD-Leinwand, die begehbar war und von der Wincent aus luftiger Höhe „Flieg“ interpretierte. Tanzen stand nun im Vordergrund, mit Dancefloor-Sound und kleinem Feuerwerk zu „Spring“. Dann ein Wechsel der kompletten Band zu Glitzer-Outfit und Discosound. Man brachte das Publikum von vorne bis hinten während „So gut“ in entsprechende Moves.

Ein ganz neuer Song wurde gespielt, melodisch und mitreißend mit dem Arbeitstitel „Uuuh“ (oder so ähnlich). Danach folgte ein letztes Triple, dass den zweistündigen Gig beendete: „Wer wenn nicht wir“ startete Wincent ganz allein mit Gitarre, bevor die Band einsetzte, zu „Feuerwerk“ gab es (wer hätte das gedacht) ein gigantisches Feuerwerk – und ganz zum Schluss erklang der WM Song „Kurz für immer“. Keine Zugaben, aber man blieb zum Feiern auf der Bühne. So endete das großartige Open Air hinterm E-Werk. Nächste Woche geht es weiter mit SDP und Tream.

Setlist Wincent Weiss, 10. Juli 2026, Open Air am E-Werk Saarbrücken