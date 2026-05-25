Placebo "Placebo Re:Created"

Der Titel „Placebo Re:Created“ verrät es schon – das neue Album von Placebo liefert kein wirklich neues Material. Stattdessen wird das Debütalbum aus dem Jahr 1996 zum 30jährigen Jubiläum neu aufgelegt. Und zwar nicht als schnöde Remaster-Version, sondern komplett neu bearbeitet und frisch aufgenommen.

Ursprünglich auf dem Höhepunkt der Britpop-Ära erschienen, stand das selbstbetitelte Debüt von Brian Molko und Stefan Olsdal in krassem Gegensatz zur vorherrschenden kulturellen Stimmung. Während sich ein Großteil der britischen Gitarrenmusik zu dieser Zeit auf jugendliche Nostalgie und nationale Identität stützte, lieferte Placebo etwas weitaus Provokativeres und Konfrontativeres. Die Songs thematisierten Sexualität, Androgynität, Sucht und Entfremdung mit einer Ehrlichkeit, die im Mainstream-Rock jener Zeit selten zu hören war, und etablierten die Band als eine der markantesten Stimmen ihrer Generation.

Dreißig Jahre später kehrt die Band mit einer neuen Perspektive zu diesem wegweisenden Album zurück. Die neue Platte enthält überarbeitete und angereicherte Versionen aller zehn Titel des Originalalbums sowie zwei Bonustracks aus der ursprünglichen Veröffentlichung und fängt ein, wie sich diese Songs über Jahrzehnte hinweg weiterentwickelt haben, während sie gleichzeitig den rohen Geist bewahren, der sie geprägt hat.

Zu den Titeln gehören die epochalen Singles „Nancy Boy“ und „36 Degrees“, Songs, die dazu beitrugen, Placebos Ruf für furchtlose Lyrik und genreübergreifenden Sound zu etablieren. Diese neuen Aufnahmen verstärken die Dringlichkeit und Haltung, die die Originale so stark nachhallen ließen, und spiegeln gleichzeitig die Entwicklung und die Erfahrungen der Band in den Jahren seit ihrem Debüt wider.

Wie die beiden Protagonisten selbst sagen: „Dieses Album ist eine Feier unserer Anfänge und zugleich ein Treffpunkt zwischen dem, was wir damals waren, und dem, was wir heute sind. Es ist eine Möglichkeit, diese Unschuld zu bewahren und den Songs gleichzeitig die Größe, das Selbstvertrauen und die Energie der Band zu verleihen, zu der wir geworden sind.“

So bekommen die Fans hier ein kraftvolles, sehr atmosphärisches Album, das die Songs und ihre Entwicklung über drei Jahrzehnte zeigt und sich nahtlos in die hervorragenden Veröffentlichungen des Duos einfügt. Auf Disc 2 des Doppelalbums finden sich vier Livesongs aus dem Jahr 1997 und fünf Demoversionen von 1995.

Man darf sich auf die kommende Tour freuen!

Live 2026

12.10. Leipzig – QUARTERBACK Arena – AUSVERAUFT

26.10 Hamburg – Barclays Arena

29.10. Frankfurt – Festhalle

02.11. Köln – Lanxess Arena

04.11. Zürich – Hallenstadion

09.11. München – Olympiahalle

10.11.Wien – Stadthalle

16.11. Berlin – Uber Arena – AUSVERKAUFT

21.11. Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle