VERÖFFENTLICHUNG » 29.09.2017

BEWERTUNG » 6 / 9

ARTIST » Michael Jackson

LABEL » Sony Music

29.09.20176 / 9

Vorneweg: Es gibt auf diesem Album nichts wirklich Neues vom King of Pop. Vielmehr ist es eine thematisch angelegte Best-of-Compilation und dreht sich vor allem um den zur düsteren Jahreszeit passenden Song „Thriller“. Doch es gibt immerhin einen spannenden „Thriller“-Remix von DJ Steve Aoki und den aus fünf Songs bestehenden Mashup „Blood On The Dance Floor X Dangerous“.

Die Wahl der Songs für „Scream“ spiegelt die Liebe des King of Pop für diese Jahreszeit mit ihren Kostümen, dem Wechselspiel von Dunkelheit und Licht, Verwandlungen und Überraschungen wieder. Jeder enthaltene Track ist auf seine Weise bemerkenswert. „Dirty Diana“ zum Beispiel war der fünfte aufeinanderfolgende No.1-Song aus dem Album „Bad“, das auch alle Rekorde in Sachen aufeinanderfolgende Top-Chart-Singles aus einem einzigen Album angeht. „Thriller“, aus der Feder von Rod Temperton, war die siebte Single einer beispiellosen Serie von sieben Top-Ten-Singles allein aus „Thriller“, dem meistverkauften Album aller Zeiten, und der Top-5-Hit „Scream“ ist das einzige Duett von Michael Jackson und seiner Schwester Janet.

Daneben bietet die Compilation Lieblingssongs der Fans aus dem Albumrepertoire von The Jacksons wie „Torture“ und „This Place Hotel“ (der ersten Single, die Michael im Alleingang geschrieben, komponiert und arrangiert hat). Außerdem, zum ersten Mal auf einem Michael-Jackson-Album: „Somebody’s Watching Me“, der internationale Hit von Rockwell aus dem Jahre 1985 mit der von Michael gesungenen Kult-Hookline.

Über den Sinn und Unsinn einer solchen Veröffentlichung lässt sich natürlich trefflich streiten. Der Fan bekommt nicht wirklich etwas Neues, aber mir gefällt auf jeden Fall die thematische Ausrichtung des Albums – und irgendwie tut es immer gut, ein Jackson-Album in Händen zu halten. Diesmal mit ausschließlich tanzbaren Songs und stimmungsvollem Cover.

