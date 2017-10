VERÖFFENTLICHUNG » 29.09.2017

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Paul Potts

LABEL » Sony Music

29.09.20177 / 9

Über fünf Millionen Zuschauer schalteten vor zehn Jahren zur allerersten Episode von „Britain’s Got Talent“ ein, um mitzuerleben, wie der Handyverkäufer Paul Potts zum Mikrofon trat und mit seiner Interpretation von „Nessun Dorma“ Millionen berührte. Ein paar Wochen später beobachteten zwölf Millionen Zuschauer wie Paul zum Gewinner gekürt wurde. Seine Audition von „Nessun Dorma“ ist bis heute einer der meist-gesehenen Youtube-Clips in der Geschichte der Plattform, sein mehrfach mit Platin ausgezeichnetes Debüt-Album „One Chance“ erreichte in 15 Ländern die Spitzenposition der Charts.

Zum Jubiläum erscheint mit „On Stage“ ein Album, das eine Auswahl von Liedern enthält, die seine Karriere geprägt und ihn persönlich beeinflusst haben. Darunter befinden sich erstaunlich viele Musical-Songs. Und es sind nicht unbedingt die altbekannten Klassiker, sondern durchaus Titel, die man nicht so oft hören. So werden das Don Quichote-Musical „The Man of La Mancha“ mit einem Song bedacht, „Carousel“ und die „Phantom“-Fortsetzung „Love never dies“. Was mir dabei nicht so gut gefällt, ist allerdings die Tatsache, dass Paul Potts diese doch recht modernen Titel mit einem sehr opernbehafteten Tremolo singt. In meinen Augen die falsche Form von Theatralik.

Orchestral gesehen ist aber alles im Reinen – und natürlich ist Potts Ausnahmestimme immer ein Genuss. „Bring Him Home“ aus „Les Miserables“ klingt wunderschön. Und noch intensiver das starke „Send in the Clowns“. Besonders stark finde ich die Titel aus der „West Side Story“, nämlich „Tonight“ im kongenialen Duett mit Christina Johnston und das melancholische „Somewhere“.

Neben den Musicals liefert Potts natürlich einige Opern-Arien ab. Und da ist er in seinem Element, wenn der Fliegende Holländer (mit dem deutschsprachigen Titel „Mit Gewitter und Sturm“) und zwei Arien aus „Tosca“ ertönen. Um das 10jährige Jubiläum von Pauls erstem Auftritt bei Britain’s Got Talent gebührend zu feiern, findet sich auch eine neue Interpretation von „Nessun Dorma“ auf dem Album. Er erklärt: „Es ist ein sehr schwieriges Stück, weshalb es den letzten und finalen Platz auf meinem fünften Studioalbum einnimmt.“

Alles in allem gibt „On Stage“ einen guten Überblick, was Paul Potts‘ Karriere angeht. Sein fortführender Erfolg ist und bleibt eine Inspiration für Generationen an Fans überall auf der Welt.

