VERÖFFENTLICHUNG » 29.09.2017

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Ray Wilson

LABEL » Jaggy D, Soulfood

29.09.20178 / 9

Neben Steve Hackett hält vor allem Ray Wilson als ehemaliges Bandmitglied die Fahne von Genesis aufrecht. Seine Konzerte sind stets eine Zeitreise für Fans der Progressive Rock Band. Doch inzwischen hat er auch viel spannendes Solo-Material, an dem sich die Zuschauer ebenso erfreuen. So macht es also Sinn, das Doppelalbum thematisch aufzuteilen: CD 1 enthält die Coversongs, CD 2 ausschließlich eigene Stücke. Und beides funktioniert hervorragend!

Vor zwanzig Jahren sang und co-komponierte Ray das letzte Genesis-Studio-Album „Calling All Stations“. Das Werk erreichte in Deutschland und England Position 2 der Albumcharts und wurde mit einer großen Europatour supportet, darunter Headliner-Shows bei Rock am Ring und Rock im Park. „Time And Distance“ ist auch eine Hommage an jene Zeit. Und so verwundert es nicht, dass mit „Calling All Stations“ und „The Dividing Line“ gleich zwei epische Songs dieser Ära das Album eröffnen. Wer die Loreley-Show bei „Night of the Prog“ in diesem Jahr erleben durfte, weiß, dass Ray Wilson diese Episode der Bandgeschichte feiern kann wie kein anderer.

Doch natürlich folgen auch die altbekannten Klassiker, allen voran „Carpet Crawlers“ und ein dominantes „Home By The Sea“. Für die Mitsing-Fraktion gibt es ganz zum Schluss „Mama“ und „Congo“. Zudem werden die Solowerke der Genesis-Kollegen mit einzelnen Songs bedacht. Von Phil Collins gibt es „Another Day In Paradise“, von Peter Gabriel „In Your Eyes“ und von Mike Rutherford „Another Cup Of Coffee“. Der Rundumschlag ist schon mal gelungen. Zumal Ray eine fantastische Band mit an Bord hat.

Ich finde es aber ebenso erstaunlich, wie vielseitig und songwriter-technisch ausgereift sich Rays Solowerk über die Jahre entwickelt hat. Da gibt es wundervolle Titel wie „Alone“ und „First Day Of Change“. Die neueren melancholischen Titel „Old Book On The Shelf“ und „Makes Me Think Of Home“ gehen sehr zu Herzen. Ray ist ein Geschichtenerzähler alter Schule. Es macht Spaß, den Lyrics zu folgen, und man kann ihn für seinen Ideenreichtum nur bewundern.

Fans können getrost zugreifen – hier sind alle Schaffensperioden des genialen Schotten berücksichtigt. Für mich einer der unterschätztesten Musiker im aktuellen Geschäft. Und Genesis hätten wirklich länger an ihm festhalten sollen.

Unsere Ray Wilson Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 1.10.2017 um 02:42 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Ray Wilson

Letzte Aktualisierung am 2.10.2017 um 11:31 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API