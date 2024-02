Die mit mehreren Grammys und BRIT-Awards ausgezeichnete Band Kings Of Leon wird am Freitag, den 12. Juli 2024 zum ersten Mal seit über sieben Jahren wieder in die Kölner LANXESS arena zurückkehren. Mit im Gepäck ist ihr brandneues neuntes Studioalbum „Can We Please Have Fun“, das am 10. Mai erscheint.

Die Band gilt als einer der weltweit größten Alternative-Rock-Acts der letzten 20 Jahre und war Headliner auf den größten und renommiertesten Festivals der Welt, darunter Coachella, Glastonbury, Roskilde, Rock am Ring und Rock im Park sowie zahlreiche Lollapaloozas in Berlin, Sao Paulo, Chicago und Santiago, um nur einige zu nennen. Sie halten den Allzeit-Besucherrekord an vier Abenden im riesigen Londoner Hyde Park. Alle ihre letzten sechs Alben stiegen auf Platz eins der britischen Albumcharts ein.

Seit ihrem Debüt im Jahr 2003 haben Caleb (Gitarre/Gesang), Nathan (Schlagzeug), Jared (Bass) und Matthew Followill (Gitarre) acht Alben veröffentlicht – Youth & Young Manhood (2003), Aha Shake Heartbreak (2004), Because of the Times (2007), Only by the Night (2008), Come Around Sundown (2010), Mechanical Bull (2013), WALLS (2016) und When You See Yourself (2021). Kings Of Leon verkauften über 20 Millionen Alben und knapp 40 Millionen Singles weltweit. Mit der Veröffentlichung von „WALLS“ schaffte die Band ihr erstes Nummer-1-Albumdebüt in den Billboard Top 200 in Amerika. Darüber hinaus erhielten sie acht Grammy-Nominierungen, drei Grammy Awards, drei NME Awards, zwei Brit Awards und einen Juno Award.

Am 12. Juli machen die Kings Of Leon für eine exklusive Show Station in der Kölner LANXESS arena. Allgemeiner Vorverkaufsstart ist am Freitag, 01.03.2024 um 11:00 Uhr.