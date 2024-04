Kelly Jones von den Stereophonics: Album am 3. Mai 2024

Kelly Jones von den Stereophonics kündigte unlängst sein neues Solo-Album „Inevitable Incredible“ mit dem dazugehörigen Titeltrack und der letzten Single „Turn Bad Into Good“ für den 3. Mai 2024 via Stylus Records / Ignition Records an. Jetzt erscheint mit „Monsters In The House“ eine weitere Single vom Album.

Das ehrliche und introspektive Stück mit Klavierbegleitung ist ein weiteres Beispiel für Kellys kontinuierliche künstlerische Entwicklung. Die Ballade, die mit ihrem zurückgenommenen akustischen Arrangement rohe Emotionen zum Ausdruck bringt, lässt Kellys Gesang in den Vordergrund treten. Tief gefühlvoll, mit einem beruhigenden Ton und einem Gefühl von Trost und Optimismus.

Für „Inevitable Incredible“ hat Kelly zwischen Oktober und Dezember 2022 zum ersten Mal hauptsächlich am Klavier geschrieben. Nach drei Monaten, in denen er seinem Klavier eindringliche Melodien abgerungen und emotionale, seelensuchende und stets brutal ehrliche Texte in sein Notizbuch geschrieben hatte, fand sich Kelly mit dem Material eines ganzen Albums wieder. Ein Material, das er nie erschaffen wollte, von dem er aber wusste, dass er es zu Ende bringen musste, und zwar schnell, um die rohe Essenz dessen einzufangen, was er geschaffen hatte.

Er begab sich in die wunderschönen, abgeschiedenen Weiten des Ocean Sound Studios in Norwegen, das auf einer kleinen, abgelegenen Insel in der Nordsee liegt. Nur sein Studiotechniker und sein Backline-Techniker waren dabei. Die atemberaubende Stille der Umgebung und die Weite der Wildnis waren die Grundlage für eine sechstägige Aufnahmesession, die die emotionale Tiefe und die Seelensuche, die aus den nächtlichen Klaviersessions hervorging, perfekt einfing.

„Inevitable Incredible“ nimmt den Hörer mit auf eine fesselnde Reise, die einen intimen Einblick in einen Künstler gibt, der sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen will.

Jones selbst sagt: „The remote surroundings of the island studio allowed the songs to come to life and breathe, no distractions, it was such a new experience. There were no expectations for how the songs should sound. Just let the emotion and vulnerability I put into writing those songs come to life. The weather could change in a minute and there was little to no contact with the outside world. All this influenced how the songs came to be. It was a truly cathartic experience. I feel like I left it all out there on these songs.“

In den letzten 25 Jahren war Jones‘ Band Stereophonics eine feste Größe im Radio und auf den Arenabühnen und schrieb Hymnen, die sich wie nur wenige andere in das Bewusstsein der Öffentlichkeit eingebrannt haben. Nach dem Chart-Hit „Oochya!“ von 2022 – dem achten britischen Nummer-eins-Album der Stereophonics – und der dazugehörigen ausverkauften Stadion- und Arena-Tournee, die zwei ausverkaufte Abende im 60.000 Zuschauer fassenden Principality Stadium in Cardiff beinhaltete, hat Jones mit dem jüngsten britischen Erfolg seines amerikanisch angehauchten Albums Far From Saints wieder einen Gang zurückgeschaltet.

Das Projekt, an dem Jones zusammen mit Dwight Baker und Patty Lynn von The Wind and The Wave mitwirkte, wurde im vergangenen Jahr von der Kritik und kommerziell sehr erfolgreich aufgenommen und erreichte die Top 5 der UK Official Albums Charts, während es gleichzeitig die UK Official Americana and Country Artists Albums Charts anführte. Mit „Inevitable Incredible“ zeigt Jones seine kontinuierliche Entwicklung als Künstler, der sein Songwriting-Talent auf eine Art und Weise anpassen und steuern kann, die sein Werk ergänzt und erweitert.

„Inevitable Incredible“ erscheint am 3. Mai via Stylus Records / Ignition Records als heavyweight Vinyl, CD und digital.