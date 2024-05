Die einzigartige Aufnahme von 1994 ist eine Mischung aus keltischen, spanischen und marokkanischen Einflüssen!

Am 14. Juni 2024 wird das bahnbrechende Album der kanadischen Juno Award Gewinnerin, Loreena McKennitt, „The Mask and Mirror Live“ veröffentlicht. Das komplette Album wurde am 19. Mai 1994 live im Palace Of Fine Arts in San Francisco aufgenommen, ursprünglich gedacht für die Radio Syndikate in den USA & Kanada.

Diese Veröffentlichung erscheint zu Ehren des 30. Jubiläums von „The Mask and Mirror“ – dem Album, das von Fans und den Medien gleichermaßen als Durchbruch gefeiert und hochgelobt wurde. Mit den Songs auf diesem Album entstand erstmalig eine Vermischung keltischer Originalsongs mit dem Sound von Südeuropa, Nordafrika und dem Nahen Osten.

Die zehn Tracks auf „The Mask and Mirror Live“ beinhalten beliebte Songs wie „Marrakesh Night Market“, „Full Circle“, „The Mystic’s Dream“ und „The Bonny Swans“. Das Listing kommt zudem mit sieben Songs, die bis dato noch nie auf einem Album veröffentlicht wurden.

„The Mask and Mirror“ erreichte Verkaufszahlen von unglaublichen drei Millionen Alben weltweit. Das Werk mit dem kommerziellen Durchbruch auf vier Kontinenten, wurde auch zum Wendepunkt in McKennitt’s Karriere: Platin Auszeichnungen in Kanada, Australien, Italien und den USA; Gold in Spanien, Frankreich, Argentinien und Deutschland.

“Ich habe mich seinerzeit vorbereitet indem ich nach Galizien und anderen keltischen Regionen in Spanien gereist bin, dann nach Marokko – zuerst Marrakesch und dann in die marokkanische Wüste – einfach um mich inspirieren zu lassen. Dies hat mich mit der Musik und der Literatur Spaniens im 15. Jahrhundert in Verbindung gebracht, auch mit allen Facetten des Judentums; des Islams und der Christen und ich wurde in die faszinierende Welt der Geschichte, Religion und der kulturellen Befruchtung in den Bann gezogen”, erinnert sich Loreena.

Die Künstlerin kommt im Sommer zurück nach Europa mit der „The Mask and Mirror 30th Anniversary Tour“. Darunter sind Outdoor Festivals und natürlich auch einige historische, beindruckende Venues wie zum Beispiel das Odeon of Herodes Atticus in Athen.

Deutschland Termine live:

16. Juli 2024 Tollwood Festival, München

17. Juli 2024 Zitadelle, Mainz

18. Juli 2024 Tanzbrunnen, Köln

Die Veröffentlichung des Albums wird es in drei Formaten geben: CD, 180g Vinyl und auf allen digitalen Plattformen.

CD TRACK LISTING

1. The Mystic’s Dream (7:22)

2. The Bonny Swans (6:54)

3. The Dark Night Of The Soul (6:13)*

4. Marrakesh Night Market (6:45)*

5. Full Circle (4:44) *

6. Santiago (5:24)

7. The Two Trees (6:48)*

8. Prospero’s Speech (4:06)*

9. Huron ‘Beltane’ Fire Dance (5:57)*

10. Stolen Child (5:17)*

* bisher unveröffentlicht

VINYL TRACK LISTING

SIDE A

1. The Mystic’s Dream (7:22)

2. The Bonny Swans (6:54)

3. The Dark Night Of The Soul (6:13)*

4. Marrakesh Night Market (6:45)*

SIDE B

5. Full Circle (4:44) *

6. Santiago (5:24)

7. The Two Trees (6:48)*

8. Prospero’s Speech (4:06)*

*bisher unveröffentlicht