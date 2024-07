Eminem is back!!

Heute zählt Eminem zu den besten und erfolgreichsten Rappern und verhalf mit seinem Label Shady Records Künstlern wie 50 Cent, D12 und Obie Trice zu weltweitem Erfolg. Wie schafft es Eminem also nach 25 Jahren Karriere immer noch relevant zu bleiben? Er selber sagt: “My role in today’s hip-hop is to always try to be the best rapper” und „so, I look for the younger generation to push me.”

Zuletzt erschien die expanded Edition seiner “Marshall Mathers LP 2” und jetzt gibt es endlich wieder ein Lebenszeichen von ihm, zuletzt in Form der Albumankündigung des Super-Rappers! Nur einen Monat nachdem er die Bombe platzen ließ, in Form seiner ersten Single „Houdini“, folgt der zweite Streich! Es gibt ein konkretes VÖ-Datum für das kommende Album „THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE)“, das nun am 12. Juli veröffentlicht wird und außerdem erscheint die zweite Single mit dem Titel „Tobey“ feat. Big Sean & Babytron.

Über einem minimalistischen Beat, der von den Produzenten Daniyel, Cole Bennett, John Nocito, Car!ton und Marvy Ayy stammt, liegt ein lyrischer Output von allen drei Künstlern, der ihre kollektive Kraft und die starke musikalische Landschaft des Detroiter Rap zeigt.

„Tobey“ wurde von Eminem erstmals am 29. Juni über ein kurzes Teaser-Video auf seinen sozialen Netzwerken angekündigt, das die Rückkehr der Hockey-Maske von Slim Shady zeigt mit einem Ausschnitt aus dem von Cole Bennett gedrehten Video zum Song, das am Freitag, den 5. Juli, veröffentlicht werden soll. Der neue Track ist die zweite Single aus Eminems mit Spannung erwartetem 12. Album.

„Houdini“ war sofort ein weltweiter Erfolg und stieg auf Platz 1 der Billboard Global 200 und der Streaming Songs Charts ein, während er auf Platz 2 der Hot 100 debütierte. Der Song befindet sich derzeit in den Top 20 der Spotify Global und US Charts, der Apple Music Global Charts und der Top 40 und Rhythmic Radio Charts. „Houdini“ ist Eminems höchste Chartplatzierung seit „The Monster“ von 2013 und seine erste Chartplatzierung überhaupt im Rock-Radioformat.

Hier die offizielle Album-Ankündigung: