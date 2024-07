Sammy Rae & The Friends kündigen Debütalbum an

Als Kind hatte Sammy Rae einen „Aha“-Moment, als sie eine Folge von „Vh1’s Behind The Music“ über Bruce Springsteen und die E Street Band sah. Obwohl sie schon in jungen Jahren Songs schrieb und Musik machte, wurde sie von einer anderen Art von Ehrgeiz gepackt – sie wollte Bandleaderin werden. In diesem Moment wurde die Idee für ihr musikalisches Projekt geboren. Sie gründete eine Gruppe bemerkenswerter Musiker, von denen jeder sein eigenes einzigartiges Talent hat und die zusammen ein unaufhaltsames Kollektiv bilden.

In den letzten Monaten hat Sammy Rae „I Get It Now“, „Thieves“ und „Coming Home Song“ veröffentlicht, die zusammen die ersten drei Veröffentlichungen neuer Musik darstellen, seit ihren beiden EPs The Good Life (2018) und Let’s Throw a Party (2021). Seit diesen frühen Veröffentlichungen haben sich Sammy Rae & The Friends zu einem Riesenerfolg entwickelt. Mit einem Live-Erlebnis, das Fans mit der Kirche vergleichen… oder der Kommunion, wie auch immer man es sehen mag, ist es ein Jubel und eine kathartische Befreiung, wie sie kein anderer musikalischer Act bieten kann. In den wenigen Jahren, seit sie ihre Live-Show in der Rockwood Music Hall in New York einstudiert hat, hat sie es geschafft, 5000 ausverkaufte Hallen von London bis LA zu füllen und ihre Fangemeinde stetig zu vergrößern.

Sammy Rae & The Friends haben eine große Nordamerika-Tournee für diesen Herbst angekündigt. Die Tournee beginnt am 30. September im Stage AE in Pittsburgh, PA, und umfasst mehrere mehrtägige Auftritte, darunter Showbox SoDo in Seattle, WA, am 11. und 12. Oktober, zwei Heimatshows im Terminal 5 in New York City am 8. und 9. November, Academy of Music in Northampton, MA, am 12. und 13. November und eine Rückkehr ins Roadrunner in Boston am 15. und 16. November. Die Drag Queen und Umwelt- und LGBTQ-Aktivistin Pattie Gonia wird einige der Termine der Tournee eröffnen. Ein Teil der Einnahmen aus dieser Tournee geht an die Ally Coalition und ihre Arbeit zur Unterstützung von LGBTQ-Jugendlichen im ganzen Land.

So sehr Sammy Rae & The Friends auch eine Band sein mögen, dieses Kollektiv von Träumern und Künstlern sieht sich in erster Linie als Familie. Sie blühen in jedem Rampenlicht auf, mit einer Kombination aus Kameradschaft zwischen allen und allem, einer spürbaren Chemie, geschickter Virtuosität und einem stimmlichen Feuerwerk. Ihr Sound ist eine Mischung aus Sammys Einflüssen, die in klassischem Rock, Folk und Funk wurzeln und mit Soul und Jazz gespickt sind. Mit einer Rhythmusgruppe und zwei Saxophonen spielten The Friends im Jahr 2023 ihre bisher größten Shows und Festivals, darunter die Central Park Summerstage, das Bonnaroo Music & Arts Festival und ihre allererste internationale Headline-Tour, bei der sie Veranstaltungsorte in Nordamerika, Großbritannien und Europa ausverkauften, darunter zweimal das 5.000 Zuschauer fassende Apollo Theatre in London.

Rae hat auf diesen Moment hingearbeitet, seit sie mit Anfang 20 von Connecticut nach New York City gezogen ist. Da sie keine feste Gruppe von Gleichaltrigen hatte, baute sie sich diese einfach selbst auf: die wörtlichen und sprichwörtlichen „Freunde“. Als sie anfing, Konzerte zu spielen, sorgte sie dafür, dass auch das Publikum Teil der Familie wurde. Alles, was seither passiert ist, von den EPs über ausverkaufte Shows in den Haupt- und Nebenmärkten Nordamerikas, Großbritanniens und Europas bis hin zu hochkarätigen Festivalauftritten auf der ganzen Welt, einschließlich der Hauptbühne von Bonnaroo, Sound on Sound und mehr, basiert darauf, dass sich Freunde gegenseitig davon erzählen.

Während sie sich auf die Veröffentlichung von „Something For Everybody“ vorbereiten, repräsentieren Sammy Rae & The Friends mehr als nur eine Band: Sie sind eine vollwertige Bewegung, die von einer erfrischend vielfältigen Zuhörerschaft angenommen wird.

VÖ: Sammy Rae & The Friends haben kürzlich ihr glanzvolles Debütalbum „Something For Everybody“ angekündigt, das am 20. September über Nettwerk erscheinen wird.