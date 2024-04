„Supersonic“ wird 30! OASIS veröffentlichen rare Live-Version und 7″

„Supersonic“, die Debüt-Single von Oasis, feiert 30-jähriges Jubiläum (Ursprünglich erschienen am 11. April 1994). Passend dazu veröffentlichen Oasis jetzt eine frühe Live-Aufnahme des Tracks, die am 4. September 1994 im Limelight, Belfast, aufgenommen wurde und perfekt den Moment einfängt, in dem Oasis eine der aufregendsten, neuen Bands waren und kurz vor einem epochalen Erfolg standen.

Zur Erinnerung an dieses historische Datum erscheint die Single in limitierter Auflage als nummerierte, perlfarbene 7″ Single sowie als Replik der originalen CD-Single von 1994 (inkl. der White-Label-Demo von „Columbia“) via Big Brother Recordings. Die Single ist auch in Spatial Audio auf Apple Music hier erhältlich.

In der Woche vor der Aufnahme erschien ihr bahnbrechendes Debütalbum „Definitely Maybe“ (29. August 1994), und kurz vor ihrem Auftritt in Belfast erfuhr die Band, dass das Album Platz 1 der offiziellen britischen Albumcharts erreicht hatte. Die Fans, die aus ganz Nordirland angereist waren, erlebten einen unvergesslichen Gig, der in die lokale Folklore eingehen sollte.

David Neely war 1994 General Manager und Booker des Veranstaltungsortes und erinnert sich an den Abend des Oasis-Gigs: „They took the stage in the Limelight, Belfast on Sunday 4th September. It was a sell out 500 people at the gig and tickets only £6.75! The Sunday of the week the debut album was released, the Limelight show was the right venue, for the right band at the right time. I remember around 6.30pm (in the dark days before mobile phones) that a call came into the office from Radio One, saying the band had just went to Number 1 in the album charts. It was a show that is now claimed by thousands that they were there – simply a show that is legendary in these parts.“

Mit einem Set voller Attitüde, ohrenbetäubendem Feedback und späten Klassikern übertraf die Band ihre eigenen Erwartungen sowie die der Fans. Oasis waren im Begriff, zu einer der prägendsten, kulturellen Kräfte der britischen Musik zu werden.