Kann es Zufall sein, dass ein Mann, der mit der swingenden Neuinterpretation bekannter James-Bond-Titelsongs glänzt, ganz genau 007 Jazz-Awards gewonnen hat? Dass seine Heimatstadt Ibbenbüren fast genauso viele Einwohner hat wie Hoboken in New Jersey, in der sein großes Vorbild Frank Sinatra das Licht der Welt erblickte? Und dass der bekennende Weihnachtsfan, dessen Swinging Christmas-Konzerte Jahr für Jahr die Konzerthallen füllen, nun auch Trier ein ganz besonderes Geschenk macht? Vermutlich nicht. Völlig absichtsvoll ist in jedem Fall Tom Gaebels Besuch beim Porta hoch drei-Festival im Juni, das somit seinen dritten Act 2024 bestätigen kann.

Die Musik hat er im Blut, den Spaß an Kollaborationen auch: Seit Tom Gaebel nach der klassischen Frühausbildung an Glockenspiel und Flöte über Knabenchor und Geigenunterricht bis Schlagzeug und Posaune seine eigentliche Berufung zum Sänger entdeckte, singt und swingt er sich durch die Lieder der großen Meister. Und das so erfolgreich, dass der diesbezügliche Doktortitel nur eine selbstgewählte Selbstverständlichkeit ist.

Für ihr neues Sommerprogramm haben „Dr. Swing“ und sein Orchester den Klavier-Virtuosen Joja Wendt an ihrer Seite, mit dem sie die unbeschwerte Leichtigkeit der 60er-Jahre zelebrieren: große Melodien, die so entspannt daherkommen wie das fruchtige Schirmchen-Getränk im Sommerurlaub. Unter der Überschrift „Sinatra Summer Swing“ gibt Tom Gaebel dabei einen Querschnitt durch all die großartigen Songs, die Las Vegas und London, das Rat Pack und James Bond, Mosel und Mississippi miteinander verbinden.

Das freut auch Kulturdezernent Markus Nöhl: „Porta hoch drei stand immer für einen spannenden Querschnitt durch verschiedene Genres. Mit den Swinging Sixties und den national wie international renommierten Musikern Tom Gaebel und Joja Wendt wird das diesjährige Programm auf eine Art bereichert, die schon jetzt die Vorfreude schürt.“ Oliver Thomé, Geschäftsführer von Popp Concerts, der Porta hoch drei in Kooperation mit der Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) federführend organisiert, teilt diese Vorfreude: „Zwei außergewöhnliche Künstler vor einer außergewöhnlichen Kulisse, dazu ein neues Format bei Porta hoch drei: Das ist ein schöner Start in den Frühling.“