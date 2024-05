HALLER kündigt mit neuer Single sein Album für den 15. November 2024 an

Haller kündigt mit „Akademie der Ängste“ sein drittes Studio-Album für den 15. November 2024 an. Passend dazu erscheint mit „Immer Du“ eine neue Single. Es ist eine melancholisch, verträumte Indie-Pop Hymne und eine Ode an die Freundschaft und das Füreinander da sein. „Es geht um Leute, die uns aus schlechten Zeiten heraushelfen, wenn mal wieder alles zu viel geworden ist.“

Untermalt von treibenden Drums und nostalgischen Saxophon Sounds, die an Acts wie Bleachers oder the 1975 erinnern, präsentiert sich Haller wieder als Meister seines Fachs. Authentisch, ehrlich und direkt beschreibt er die Beziehung zu diesem so wichtigen Menschen und findet Worte, die direkt ins Herz gehen.

Haller kündigt passend zum neuen Album auch neue Live-Shows an:

21.11.24 Marburg – KFZ

22.11.24 Hannover – Musikzentrum

23.11.24 Hamburg – Logo

28.11.24 Leipzig – Halle D

29.11.24 Berlin – Hole44

30.11.24 Ulm – Roxy

06.12.24 Bielefeld – NrzP

07.12.24 Bremen – Tower

12.12.24 Wiesbaden – Schlachthof

13.12.24 Nürnberg – Hirsch

14.12.24 Koblenz – Circus Maximus

18.12.24 Karlsruhe – Jubez

19.12.24 Saarbrücken – Garage

20.12.24 Köln – Kantine

21.12.24 Aachen – Musikbunker