Camila Cabello veröffentlicht ihre neue Single „He Knows“ ft. Lil Nas X

Endlich ist es soweit, die vierfache Grammy-nominierte, Multi-Platin und in allen Charts weltweit vertretene Singer Songwriterin Camila Cabello hat ihr neues und viertes Studioalbum angekündigt! „C,XOXO“ soll am 28. Juni erscheinen und wurde von Camila selbst geschrieben.

Entstanden ist der Longplayer in Zusammenarbeit mit Produzent El Guincho (Rosalia, FKA twigs, Frank Ocean) und Ko-Produzent Jasper Harris (Lil Nas X, Baby Keem, Jack Harlow) – wie auch schon ihre erste Single „I Luv It“ featuring Rapper Playboi Carti.

Camila selbst beschreibt ihre neuen Songs als emotional und mutig wie nie zuvor. Es ist Camilas Brief an Miami, unterschrieben mit C,XOCO. Bereits gestern hat sie im Rahmen der MET Gala für Furore gesorgt und das lag nicht an ihrem spektakulären Outfit gepaart mit einer Rieseneiswürfel-Clutch mit Rose, sie hat auch erste geheime Details ihres neuen Albums ausgeplaudert und der nächsten Single „HE KNOWS“, die dieses Mal Rapper Lil Nas X featured.

Die beiden haben an dem Abend zusammen auch noch kräftig die Werbetrommel gerührt und den Song angeteast, der heute veröffentlicht wird. Man darf gespannt sein, mit was uns Camila noch überraschen wird!