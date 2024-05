KENZIE veröffentlicht neue Single „close to you“ feat. ASTN

Am 03. Mai hat die Singer/Songwriterin kenzie ihre emotionale neue Single „close to you feat. ASTN“ über Hollywood Records veröffentlicht. Geschrieben von Mackenzie Ziegler, Ellen Murphy, David Bowden, Dante Bowden und Joseph Ruffin, handelt „close to you“ vom Gefühl der Liebe und davon, jemanden so sehr zu lieben, dass man alles für ihn tun würde. Zusammen mit dem neuen Song hat kenzie auch das Musikvideo vorgestellt, in dem kenzie und ASTN direkt und harmonisch zueinander singen.

Gleichzeitig mit der Single-Veröffentlichung teilte kenzie auch mit, dass ihr neues Album „biting my tongue“ am 26. Juli erscheinen wird. Vorbestellungen sind auf Apple Music und auf Amazon Music und Spotify möglich. kenzie kündigte das Album an, indem sie das Albumcover auf Instagram teilte. Das neue Album ist ihr erstes Album, das sie bei Hollywood Records veröffentlicht und folgt auf ihr 2018 erschienenes Album “Phases“.

Zur Albumankündigung teilte kenzie mit: „Ich bin so aufgeregt, mein Debüt-Album zu veröffentlichen. Ich habe so lange daran gearbeitet und kann es kaum erwarten, dass meine Fans es hören! “Biting my tongue“ handelt davon, dass ich es mir nicht mehr erlaube, es anderen recht zu machen und das Verhalten anderer zu tolerieren. Es ist eine Zeit in meinem Leben, in der ich meine Stimme gefunden habe und sie in mein Leben und mein Schreiben einfließen lasse.“

Der neue Track folgt auf kenzies Veröffentlichungen „word vomit“ und „face to face“ von Anfang des Jahres sowie auf frühere Singles aus dem letzten Jahr, darunter „anatomy“, „sickly sweet“, „paper“ und „100 degrees“.