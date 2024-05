10 Jahre gefiederte Liebe: Eule findet den Beat – und Edelmetall

Frühjahr 2014: Drei junge Frauen halten ihr erstes eigenes Album in den Händen, das Musik-Hörspiel „Eule findet den Beat“. Frühjahr 2024: Die drei Frauen halten einen Platin-Award für ebendieses Album in den Händen – und noch viel mehr an Edelmetall…

Blick zurück ins Jahr 2012: Charlotte studiert Grafikdesign in Hamburg, Nina an der Popakademie in Mannheim. Beide kennen sich seit dem Kindergarten. Für ihre Abschlussarbeiten in der Uni beschließen sie, ein Kindermusikhörspiel zu machen, das frischen Wind in den etwas verstaubten Kinder-Musikmarkt oder zumindest in ein paar Kitas bringen könnte. Eine Eule flattert zum ersten Mal durch ihre Köpfe, eine kleine Eule, die Kindern die Vielfalt der Musik zeigen soll. Was ist Pop? Was ist Reggae? Was Hiphop?

Charlotte lernt die Autorin Christina kennen. Sie findet die Idee super und ist schnell Teil des Teams. Sie beginnt, Eule und die weiteren Tier-Charaktere von „Eule findet den Beat“ mit Leben zu füllen, während Charlotte illustriert und Nina MusikerInnen und einen befreundeten Produzenten an Bord holt. Erste Songs entstehen. In einem Tonstudio an Charlottes Hochschule finden sich befreundete SchauspielerInnen, aber auch einige Laien zu den ersten Aufnahmen ein, Nina, Charlotte und Christina führen Regie. Alle machen gefühlt alles zum ersten Mal – und schaffen vermutlich gerade deswegen ein Produkt, dem man die Liebe zum Detail und die Frische der Unbedarftheit anhört.

Das fertige Hörspiel mit seinen zehn Liedern schicken sie an den großen Liedermacher Rolf Zuckowski, den Nina kurz zuvor tatsächlich zufällig im Fahrstuhl der Plattenfirma Universal Music getroffen hatte. Wenige Tage später ruft er begeistert an und fährt die drei kurz darauf im eigenen Auto nach Berlin, um bei Universal das Eule-Hörspiel für sein Label „noch mal!!!“, das er 2012 für das Debut der Hamburger Kinder-Hiphop-Band Deine Freunde gegründet hatte, unter Vertrag zu nehmen.

Es dauert nicht lang, bis klar wird, dass „Eule findet den Beat“ einen Nerv bei Kindern, Eltern und Medien trifft und ihr unterhaltsam verpacktes musikpädagogisches Konzept offenbar lang ersehnt war. Eule kommt bei Presse wie Familien überwältigend gut an. Kinder lieben die süße Eule. Bald folgen erste Live-Auftritte bei großen Festivals wie dem Lollapalooza, Unterrichtsmaterial für Schulen wird veröffentlicht und Christina verwirklicht ihren Traum, eine eigene Eule-Musiktheater-Show zu inszenieren, die bis heute erfolgreich auf Tour ist und bereits von über 80.000 begeisterten Fans besucht wurde. Nun möchten auch die Tonies eine erste Eule-Figur machen und Universal bittet um weitere Entdeckerflüge in die Musikwelt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Über die Jahre entwickelt sich Eule zur beliebtesten Musikvermittlerin für Kinder im deutschsprachigen Raum. Im Herbst 2022 erscheint das bereits vierte Eule-Musik-Hörspiel „Eule findet den Beat – mit Instrumenten“, wiederum mit 10 abwechslungsreichen Songs, 2023 geht ein weiteres Theater-Konzert zu „Eule findet den Beat – mit Gefühl“ auf Tour.

Zehn Jahre nach Veröffentlichung des ersten Teils ist „Eule findet den Beat“ längst mehr als nur ein Hörspiel. Kleine und große Fans haben Eule in ihr Leben integriert, in Lehrplänen, auf Bühnen, als Plüschfigur und auch auf der Toniebox macht sie eine tolle Figur. „Eule findet den Beat“ bereist deutschlandweit Festivals, wird von Schulklassen als Musical aufgeführt und demnächst werden auch Musikinstrumente von Eule erscheinen. Im Herbst 2023 wurde zudem der erste Baustein gelegt, um Eule sogar die Leinwand erobern zu lassen: Eule erhält mit DCM Pictures eine Drehbuchförderung von Medienboard Berlin für einen Kinofilm.

Nina Addin, Charlotte Simon und Christina Anders sind sehr glücklich über Eules erfolgreiche und natürlich gewachsene Entwicklung in den letzten 10 Jahren, die so nie erwartet war, aber durch kontinuierliche Weiterempfehlung ihrer kleinen und großen Fans zu zwei Goldenen Schallplatten für je 100.000 in Deutschland verkaufte Alben von „Eule findet den Beat 2 – Auf Europatour“ und „Eule findet den Beat 3 – mit Gefühl“ und einem Platin-Award für über 200.000 verkaufte Alben „Eule finde den Beat 1“ geführt hat. All dies Edelmetall wird am 16. Mai 2024 in Berlin verliehen und mit dem gesamten Eule-Team und allen am Erfolg Beteiligten, so auch Rolf Zuckowski, gefeiert werden.

Zu diesem kleinen Goldrausch wird auch Eules neue Single „Gold“ beitragen. Denn natürlich wird Eule auch weiterhin durch die Musikwelt und Kinderzimmer, Kitas und Schulen flattern und Freunde bringen.

Nina, Charlotte und Christina: „Die Vorstellung, dass diese ganzen Kinder und Familien unsere Eule-Hörspiele hören, dabei singen, tanzen, lachen und sogar weinen, ist so ein Geschenk!“

Rolf Zuckowski: „Was Nina, Charlotte und Christina mit der Eule-Serie auf den Weg gebracht haben, sucht in der Welt der Kindermusik-Kultur seinesgleichen. Ich habe das Projekt mit seinem Ideenreichtum von Beginn an als Innovation begrüßt und gefördert. Auf meinem Label „noch mal!!! ist das Programm ein äußerst beliebtes Schmuckstück und als „Pate“ der kleinen Eule stehe ich ihr immer wieder gern zur Seite.“